Santiago Urrutia alla WTCR Race of France di questo fine settimana vuole recuperare terreno.

L'uruguaiano è passato dalla lotta per diventare il Goodyear #FollowTheLeader per il titolo WTCR alla rincorsa, dopo il travagliato weekend della WTCR Race of Czech Republic.



Arrivato in Repubblica Ceca a due punti dal suo Cyan compagno di squadra Yann Ehrlacher, il 25enne ora al Circuit Pau-Arnos si trova a -29.



"Veniamo da un brutto weekend, ma sappiamo cosa è andato storto e ora voltiamo pagina - ha detto il pilota della Cyan Performance Lynk & Co - Pau è ovviamente un altro circuito nuovo per me, ma l'obiettivo generale è quello di estendere il vantaggio del campionato di squadra e sono sicuro che possiamo segnare bene questo fine settimana".

