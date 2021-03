si giocherà giovedì 18 marzo alle ore 18:55 allo stadio Olimpico di Kiev. Live su Sky Sport. Dopo il super 3-0 nel match d'andata , firmato da Mancini, Pellegrini e Stephan El Shaarawy, la squadra di Fonseca ha un piede e mezzo nei quarti di finale. Nonostante in campionato sia arrivata una sconfitta per mano del Parma , in Ucraina basterà anche un pareggio per arrivare tra le prime otto. Out Mkhitaryan, infortunatosi nel match d'andata, e Smalling. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter vedere il match in tv.