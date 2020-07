Inter bloccata dalla Fiorentina e la Juve è a un passo dallo Scudetto. Brescia in B; la Roma fa 6-1

L'Inter ci prova e ci riprova, ma contro la Fiorentina finisce 0-0 al Meazza. Semaforo verde quindi per la Juventus che con un successo ad Udine vincerà il suo 9° Scudetto consecutivo. La Roma si riprende il 5° posto grazie al 6-1 sulla SPAL, mentre il Genoa vince il derby della Lanterna contro la Samp. È il colpo del ko per il Brescia che finisce in Serie B matematicamente.

Inter-Fiorentina 0-0

Scudetto, la Juventus sarà Campione d'Italia giovedì 23 luglio se...

La Juve potrà festeggiare lo Scudetto a Udine come il 5 maggio 2002. È questo il verdetto più importante di San Siro al triplice fischio di Inter-Fiorentina. I nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 per la seconda volta in stagione e regalano il match point agli uomini di Sarri che con una vittoria si metteranno in tasca il nono titolo nazionale consecutivo. Decisiva una prestazione super di Terracciano che chiude la saracinesca viola in più di un’occasione e che viene aiutato dal palo su due conclusioni di Lukaku e Sanchez. L’Inter rischia addirittura il tracollo nel finale su un tap-in di Lirola su un bell’assist di Chiesa, ma Handanovic (alla sua 475a presenza in Serie A come Giacinto Facchetti) ci mette una pezza. Conte rimane terzo a -1 dall’Atalanta, la Lazio può accorciare.

Lukaku - Inter-Fiorentina - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

SPAL-Roma 1-6 (10' Kalinic; 24' Cerri; 38' Carles Pérez, 47' Kolarov, 52' e 75' Bruno Peres, 90' Zaniolo)

Gli uomini di Fonseca portano a casa una vittoria meritata, contro una SPAL combattiva ma coltivatrice di gravi lacune. I giallorossi danno una forte risposta al Milan, che aveva vinto contro il Sassuolo scavalcandoli momentaneamente al 5° posto. Ma da stasera il destino torna nelle mani dei giallorossi, ancora in lizza per un accesso diretto all'Europa League. Kalinic ha aperto le danze con un gol di rapina dopo 10'. Il terzo tempo di Cerri ha pareggiato i conti subito dopo, solo una beffarda illusione per i ferraresi. La SPAL è stata poi investita dai gol di Carles Perez, Kolarov, doppio Bruno Peres e un eurogol di Nicolò Zaniolo: il giovane centrocampista ha corso per 50 metri scartando 4 difensori della SPAL e ha concluso con un tiro preciso sotto il sette. Una risposta di carattere e orgoglio alla settimana turbolenta che lo ha visto ai margini del progetto giallorosso.

Bruno Peres - SPAL-Roma - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Sampdoria-Genoa 1-2 (22' rig. Criscito; 32' Gabbiadini; 72' Lerager)

Colpaccio del Genoa che dopo la vittoria a Lecce si prende anche il derby della Lanterna. Gara tosta, ma il Grifone la gioca col cuore e con la consapevolezza di avere zero margine d’errore. Apre Criscito su rigore, pareggia Gabbiadini 10 minuti più tardi, ma a deciderla nella ripresa è Lerager dopo un errore in uscita di Bereszynski. Il Genoa trova così i 3 punti e torna a vincere un derby dopo 7 tentativi andati a vuoto. Il primo derby a porte chiuse consente a Nicola di rimanere a +4 sul Lecce a 3 giornate dalla fine. Sampdoria invece che di fatto aveva già raggiunto la sicurezza prima di questo match.

Criscito - Sampdoria-Genoa - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Torino-Hellas Verona 1-1 (56' rig. Borini; 67' Zaza)

Un Torino volitivo riacciuffa il Verona di Ivan Juric (fresco di rinnovo con il club scaligero), in vantaggio a inizio ripresa grazie al rigore conquistato e trasformato da Borini. Al 67', su preciso cross di Ansadi dalla sinistra, arriva l'inserimento di testa di Zaza che fa 1-1. AL 91', quindi, i granata recriminano per una clamorosa traversa di Belotti, sempre in elevazione. È un punto che muove il cammino-salvezza degli uomini di Longo.

Lecce-Brescia 3-1 (22' e 32' Lapadula; 63' Dessena; 70' Saponara)

Il Lecce fa il suo e batte il Brescia al Via del Mare grazie alla doppietta di Gianluca Lapadula e al gol della certezza di Saponara dopo il timbro di Dessena. Complice il concomitante successo del Genoa sulla Sampdoria, i salentini rimangono però a -4 dal Grifone quart’ultimo della classe. Brescia aritmeticamente retrocesso in Serie B.

Lapadula - Lecce-Brescia - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

La classifica dopo 35 giornate

Juventus* 80 punti, Atalanta 74, Inter 73, Lazio* 69, Roma 61, Milan 59, Napoli 56, Sassuolo 48, Hellas Verona 46, Parma, Fiorentina e Bologna 43, Cagliari* 42, Sampdoria 41, Torino 38, Udinese* e Genoa 36, Lecce 32, Brescia** 24, SPAL** 19.

*una partita in meno

**già retrocesse in Serie B

