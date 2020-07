Roma-Inter in Diretta tv e Live Streaming: il posticipo della 34a giornata di Serie A è in programma domenica 19 luglio alle ore 21.45 e verrà trasmesso in diretta Sky Sport 1 e Sky Sport Serie A (canali 251 e 255). Il match sarà visibile anche in streaming su Sky GO per gli abbonati di Sky. Eurosport vi offrirà la diretta scritta e gli aggiornamenti.

Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Pau López; G.Mancini, Ibañez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Lo.Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Paulo Fonseca

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, A.Young; Borja Valero; Alexis Sánchez, Lautaro Martínez. All. Antonio Conte

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi

Roma-Inter: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Roma-Inter sarà trasmessa in tv su Sky: ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (numero 251 e 255 del satellite). Il match sarà visibile anche in live-streaming su Sky Go, il servizio disponibile per gli abbonati di Sky.

Gli ultimi 5 risultati della Roma

-Roma-Hellas Verona 2-1 (10' rig. Veretout, 45+4 Dzeko; 47' Pessina)

-Brescia-Roma 0-3 (48' Fazio, 62' Kalinic, 74' Zaniolo)

-Roma-Parma 2-1 (9' rig. Kucka; 43' Mkhitaryan, 57' Veretout)

-Napoli-Roma 2-1 (55' Callejon; 60' Mkhitaryan; 82' L.Insigne)

-Roma-Udinese 0-2 (12' Lasagna, 78' Nestorovski)

Gli ultimi 5 risultati dell'Inter

-SPAL-Inter 0-4 (37' Candreva, 55' Biraghi, 60' A.Sánchez, 74' Gagliardini)

-Inter-Torino 3-1 (17' Belotti, 48' Young, 51' Godin, 61' Lautaro Martinez)

-Verona-Inter 2-2 (2' Lazovic, 49' Candreva, 55' aut. Dimarco, 86' Veloso)

-Inter-Bologna 1-2 (22' Lukaku, 74' Juwara, 80' Barrow)

-Inter-Brescia 6-0 (5' Young, 20' Sanchez, 45' D'Ambrosio, 52' Gagliardini, 83' Eriksen, 88' Candreva)

Roma-Inter: informazioni

Data, orario e luogo: domenica 19 luglio, ore 21:45 stadio Olimpico di Roma (a porte chiuse)

