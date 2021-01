Ultima di andata: Milan-Atalanta . Sabato pomeriggio, alle 18:00, allo stadio San Siro di Milano va in onda l'ultima puntata del girone d'andata di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli affronta l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Il match sarà visibile su Sky. I rossoneri arrivano alla partita con un buon trend che li vede ancora primi in classifica e con un Ibra recuperato . Con un pari, i milanesi possono diventare campioni d'inverno. L'Atalanta, invece, ha messo insieme due pareggi nelle ultime due partite trovando solamente un gol in 180'. I bergamaschi sono sesti, ma con tre punti potrebbero risalire fino alla zona champions. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv.

Gasperini: "Milan? Sarà 4ª gara in 10 giorni, per loro 3ª in 12"

Milan-Atalanta sarà visibile non soltanto in tv, ma anche in streaming: Sky mette infatti a disposizione degli abbonati l'applicazione gratuita Sky Go, facilmente scaricabile su dispositivi come pc, tablet e smartphone. L'alternativa è Now Tv, il servizio di streaming che, scegliendo il pacchetto di riferimento, propone il meglio della programmazione televisiva di Sky.