Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

SPEZIA-LAZIO (Sabato ore 15:00)

CONFERMA PER FARIAS E MAGGIORE, RIPOSA CORREA

Italiano conferma Bastoni a sinistra, Maggiore mezz'ala e Farias nel tridente con Nzola e Gyasi. Nella Lazio un po' di turnover in ottica ultimo turno di Champions. Giocano Hoedt, Parolo e Caicedo, riposa Correa.

JUVENTUS-TORINO (Sabato ore 18:00)

DYBALA CON RONALDO, OK SINGO E ZAZA

Pirlo, senza Morata, Demiral e Chiellini, schiera Bonucci (recuperato) con De Ligt e Danilo dietro. Kulusevski e Chiesa sono gli esterni, Morata e Ronaldo davanti. Nel Torino stesso 11 che ha affrontato la Samp. Conferma per Singo, davanti Zaza e Belotti.

INTER-BOLOGNA (Sabato ore 20:45)

SANCHEZ CON LUKAKU, SANSONE AL POSTO DI ORSOLINI

Conte medita qualche cambio, pensando anche alla sfida con lo Shakhtar. Dentro D'Ambrosio, Vidal, Perisic e Sanchez. Puó riposare Lautaro. Nel Bologna, privo anche di Orsolini, gioca Sansone. Hickey ok.

VERONA-CAGLIARI (Domenica ore 12:30)

JURIC RITROVA I DIFENSORI, CONFERMATO PAVOLETTI

Juric ritrova Cetin, Magnani e forse anche Lovato dietro. Faraoni e Dimarco esterni, Veloso in regia. Kalinic sempre out. Nel Cagliari si attendono i tamponi di Godin, Nandez e Simeone. Klavan, Zappa esterno alto e Pavoletti sono ad oggi favoriti.

PARMA-BENEVENTO (Domenica ore 15:00)

CORNELIUS CONFERMATO, INSIGNE GIOCA

Liverani prosegue con l'11 che bene ha figurato a Genova. Karamoh e Gervinho sostengono Cornelius. Nel Benevento, privo di Caldirola, Iago Falque, Viola, Maggio, Dabo, giocano Tuia, Barba, Improta. Caprari e Insigne a ridosso di Lapadula.

ROMA-SASSUOLO (Domenica ore 15:00)

RIENTRA KUMBULLA, DUBBIO VERETOUT, OUT SMALLING E CAPUTO

Fonseca spera di recuperare almeno Veretout, che resta in dubbio. Out Smalling, ritorna Kumbulla. Davanti Dzeko dal 1'. Nel Sassuolo Caputo non ce la fa. Gioca Raspadori davanti. Marlon centrale difensivo.

UDINESE-ATALANTA (Domenica ore 15:00)

OKAKA E LASAGNA OUT, RIENTRA GOSENS

Gotti ancora alle prese con alcuni casi di Covid (mai ufficializzati). Probabile che Okaka, Lasagna e De Maio stiano ancora fuori. Davanti Pussetto e Forestieri. Nell'Atalanta guarito Malinovskyi, che puó andare in panchina. De Roon in mezzo, Gosens a sinistra.

CROTONE-NAPOLI (Domenica ore 18:00)

MESSIAS E SIMY CONFERMATI, NIENTE DA FARE PER OSIMHEN

Stroppa, sempre senza Riviere, conferma la coppia Messias-Simy. In mezzo Molina e Vulic. Nel Napoli Osimhen non recupera, occhio a Petagna che insidia Mertens. Ok Zielinski e Bakayoko.

SAMPDORIA-MILAN (Domenica ore 20:45)

VERRE CON QUAGLIARELLA, CONFERMA PER HAUGE

Ranieri, sempre senza Keita, schiera Verre con Quagliarella, tenendo a disposizione sia Gabbiadini che Ramirez. Candreva e Jankto gli esterni. Nel Milan out Kjaer (gioca Gabbia) e conferma per Hauge, favorito su Diaz nel trio dietro a Rebic.

FIORENTINA-GENOA (Lunedì ore 20:45)

PRANDELLI INSISTE CON VLAHOVIC, MARAN PUNTA SU SHOMUDOROV

Prandelli non cambia. Stesso 4-3-3 di San Siro, con Vlahovic prima punta, Pulgar in regia, Callejon a destra (Bonaventura sfavorito). Nel Genoa coppia d'attacco Shomudorov-Scamacca. Goldaniga in vantaggio su Masiello. Sempre ko Criscito.

