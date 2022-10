La nona giornata del campionato 22/23 promette spettacolo. In copertina ovviamente il big match tra In copertina ovviamente il big match tra Milan e Juventus, che infiammerá il sabato di Serie A. Trasferta insidiosa contro il Sassuolo per l'Inter mentre Roma e Napoli se la vedranno contro due neopromosse. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili delle 20 formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-INTER

Data e ora: Sabato 8 ottobre, ore 15:00

BERARDI ANCORA OUT, DZEKO E ASLLANI DAL 1’

Berardi si è allenato, ma Dionisi ha confermato che non verrá convocato. Conferme per Erlic e Thorstvedt. Nell’Inter Acerbi dietro, Asllani in regia, Dzeko-Lautaro davanti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-JUVENTUS

Data e ora: Sabato 8 ottobre, ore 18:00

RIENTRA THEO HERNANDEZ, MILIK E BONUCCI OK

Pioli ritrova Theo Hernandez a sinistra, mentre a destra c’è la conferma di Dest. Diaz e De Ketelaere si giocano una maglia sulla trequarti. Giroud confermatissimo. Nella Juventus probabili 3-5-2 con Cuadrado e Kostic esterni. Locatelli favorito su McKennie. Milik in coppia con Vlahovic.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-SAMPDORIA

Data e ora: Sabato 8 ottobre, ore 20:45

OCCHIO A ZIRKZEE, STANKOVIC PUNTA SU DJURICIC E SABIRI

Motta cambia il Bologna. Possibile 4-3-1-2 con Vignato dietro alla coppia Zirkzee-Arnautovic. Medel in mediana. Nella Sampdoria tutto da verificare: potrebbe essere 4-2-3-1 con Djuricic-Sabiri-Gabbiadini dietro a Caputo.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-EMPOLI

Data e ora: Domenica 9 ottobre, ore 12:30

SCHUURS AL CENTRO, SEMPRE LAMMERS-SATRIANO

Juric sceglie Schuurs al centro della difesa, Singo e Lazaro esterni, Vlasic e Miranchuk trequartisti. Nell’Empoli De Winter dietro, Marin in regia, Bajrami favorito su Pjaca. In attacco la coppia Lammers-Satriano.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-SPEZIA

Data e ora: Domenica 9 ottobre, ore 15:00

PALLADINO NON CAMBIA, GYASI CON NZOLA

Palladino non cambia il suo Monza. Solito schema e soliti interpreti. Sempre out Petagna. Nello Spezia ancora 3-5-2 con Holm e Bastoni esterni. In attacco Gyasi e Nzola.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-VERONA

Data e ora: Domenica 9 ottobre, ore 15:00

BONAZZOLI TITOLARE, FIDUCIA IN VERDI

Nicola sceglie Bonazzoli come partner di Dia, possibile panchina per Piatek. Maggiore confermato, anche se Kastanos resta in corsa. Dietro Gyomber al posto di Bronn. Nel Verona Veloso e Tameze in mezzo, Verdi e Hrustic a sostegno di Henry.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ATALANTA

Data e ora: Domenica 9 ottobre, ore 15:00

BETO DALL’INIZIO, PER ZAPATA NIENTE DA FARE

Sottil conferma il suo blocco titolare, ma stavolta preferisce Beto a Success. Nell’Atalanta invece conferma per il trio Scalvini-Demiral-Okoli, mentre Ederson e Lookman sostengono Muriel.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-NAPOLI

Data e ora: Domenica 9 ottobre, ore 18:00

CIOFANI AVANTI SU DESSERS, SPALLETTI CAMBIA QUALCOSA

Alvini conferma la coppia Ascacibar-Meité in mediana e sceglie Pickel a supporto della coppia Ciofani-Okereke. Zanimacchia e Dessers verso la panchina. Nel Napoli possibile un mini turnover: chance per Ostigard, Ndombele, Politano. Raspadori invece confermatissimo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LECCE

Data e ora: Domenica 9 ottobre, ore 20:45

ZANIOLO E DYBALA DAL 1’, BANDA E STREFEZZA ESTERNI

Mourinho cambia poco, anche se perde Celik (distorsione al ginocchio) e Pellegrini (affaticamento). Zaniolo e Dybala a sostegno di Abrahama, Zalewski e Spinazzola esterni. Nel Lecce solito 4-3-3 con Banda e Strefezza esterni a supporto di Ceesay.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-LAZIO

Data e ora: Lunedì 10 ottobre, ore 20:45

IGOR VERSO IL FORFAIT, ZACCAGNI E ANDERSON ESTERNI

Italiano rischia di perdere Igor, uscito malconcio dalla trasferta in Scozia. Coppia Milenkovic-Quarta. Barak non recupera, Jovic al centro dell’attacco. Nella Lazio Patric dietrom Vecino mezz’ala e il trio davanti composto da Anderson, Immobile e Zaccagni.

