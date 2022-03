Strade Bianche (Tirreno-Adriatico (Milano-Torino che torna in primavera e viene stravolta nel suo percorso. Negli ultimi 10 anni, ci sono stati 9 arrivi sulla montagna di Superga, come quello Il grande ciclismo resta in Italia dopo lo spettacolo della vinta da Pogacar ) e della vinta ancora da Pogacar ). Questa è la settimana della Milano-Sanremo , ma prima della Classicissima spazio allache torna in primavera e viene stravolta nel suo percorso. Negli ultimi 10 anni, ci sono stati 9 arrivi sulla montagna di Superga, come quello dello scorso anno vinto da Roglic , ma questa volta sarà una corsa dedicata ai velocisti puri che si testeranno proprio in vista della Sanremo. Chi avrà il colpo di pedale giusto per alzare le braccia al cielo?

Percorso per velocisti, ma non privo di qualche salitella nella seconda parte. Dopo il Caravino (0,5 km al 5,6%), impegnativo ma molto breve, i corridori affronteranno San Martino Canavese (2,3 km al 5%), Front (1,7 al km 4%), e Drubiaglio (2,3 km al 3,3%). Nulla di trascendentale, ma sarà comunque fatica in più nelle gambe in vista del finale. Ultimi 5 km totalmente pianeggianti, con rettilineo conclusivo di 400 metri.

Dove guardare la Milano-Torino in tv e live streaming

La Milano-Torino sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 14:50 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

