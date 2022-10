GP Singapore, per il rush finale della stagione fuori dai confini dell’Europa. Sul tracciato cittadino di Marina Bay il Max Verstappen, si gioca il Charles Leclerc scattando dalla pole position a fianco di Sergio Perez, mentre l’altra Ferrari di Carlos Sainz è in seconda fila (4°) accanto a Lewis Hamilton. L’incognita meteo, però, potrebbe sparigliare le carte: il rischio di pioggia e di una gara sul bagnato è elevato. Di seguito la DIRETTA SCRITTA della gara del GP di Singapore, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale della corsa, che salvo possibili rinvii per le condizioni atmosferiche dovrebbe cominciare alle ore 14:00. La Formula 1 riparte dal, per il rush finale della stagione fuori dai confini dell’Europa. Sul tracciato cittadino di Marina Bay il leader assoluto del campionato , si gioca il primo “match point” sul Mondiale piloti. Tuttavia per l’olandese sarà l’ennesima gara in salita, costretto a scattare dall’ottava casella della griglia di partenza dopo non aver concluso l’ultimo tentativo per mancanza di carburante nel serbatoio, mandando il numero 1 della Red Bull su tutte le furie . Su una pista estenuante fisicamente e in cui sorpassare è complicatissimo, cercherà di approfittarne cosìscattando dalla pole position a fianco di Sergio Perez, mentre l’altra Ferrari di Carlos Sainz è in seconda fila (4°) accanto a Lewis Hamilton. L’, però, potrebbe sparigliare le carte: il rischio di pioggia e di una gara sul bagnato è elevato. Di seguito la DIRETTA SCRITTA della gara del GP di Singapore, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale della corsa, che salvo possibili rinvii per le condizioni atmosferiche dovrebbe cominciare alle ore 14:00.

Il live-blogging del GP Singapore

14.36 - Tredicesima edizione del GP Singapore, si torna dopo due stagioni di assenza causa Covid. I precedenti: il più vincente sulle strade di Marina Bay è Sebastian Vettel (5 successi), alla sua ultima stagione della carriera. 4 vittorie per Hamilton, 2 per Alonso e una per Rosberg. Leclerc e Verstappen hanno ottenuto come miglior risultato qui un secondo posto, rispettivamente nel 2019 e 2018.

14.31 - Dai giri di posizionamento dei piloti possiamo farci un'idea delle condizioni del circuito: la parte più complicata è nel terzo settore, dove sembra ci sia più acqua rispetto al resto del tracciato, tanto che Verstappen è finito lungo e ha dovuto imboccare la via di fuga.

14.25 - Finalmente la pit lane è aperta: le monoposto possono entrare in pista per saggiare il circuito e posizionarsi in griglia.

14.20 - Prevista sicuramente una partenza sul bagnato: con ogni probabilità i piloti monteranno gomme intermedie allo start, mentre nel corso della gara la pista andrà ad asciugarsi. Assisteremo ad una corsa in stile Monaco o, restando in Singapore, come quella vista su questo circuito nel precedente del 2017.

14.10 - Marshall in pista per cercare di togliere l'eccessiva acqua dal tracciato con gli spazzoloni.

14.00 - Proviamo a fare il punto della situazione: il GP Singapore sarebbe dovuto iniziare a quest'ora, ma oggi nel mondo dei motori il meteo si è messo di mezzo. Dopo il diluvio nella mattinata italiana in Thailandia, dove si è corsa la MotoGP, una tempesta si è abbattuta anche in Singapore poco più di un'ora prima del via della Formula 1, facendo slittare di un'ora la partenza.

13.56 - LA PARTENZA È PREVISTA ALLE ORE 15.05 ITALIANE! Arriva la comunicazione ufficiale dei commissari di gara.

13.48 - Ha smesso di piovere, ma la pista è ancora allagata in certi tratti e ci vorrà tempo prima che le condizioni siano appropriate per le vetture di Formula 1. Tanta fatica anche per la safety car a girare.

13.45 - Safety car di nuovo in pista per verificare le condizioni del tracciato.

13.33 - Condizioni meteo ancora invariate: pioggia tropicale e tracciato impraticabile. La FIA darà il prossimo aggiornamento sul da farsi alle 13:45 italiane.

13.25 - Siamo ancora nel mezzo di una tempesta tropicale, finché non smetterà di piovere non si avrà idea di quando comincerà la gara. La situazione sugli spalti dà un'idea di quanto sia improponibile gareggiare in queste condizioni.

13.16 - Pista allagata, i commissari prenderanno una decisione alle 13.30 sul nuovo orario di partenza.

13.11 - PROCEDURA DI PARTENZA RITARDATA, così viene confermato da Sky Sport. Dunque i piloti non cominceranno a schierarsi alle 13:20 come da programma. È ufficiale che la gara comincerà in ritardo rispetto alle 14.

13.07 - Safety car in pista per controllare la situazione del tracciato. Si attende una decisione dei commissari sulla procedura di partenza.

13.05 - RISCHIO PARTENZA RITARDATA? È quanto si ipotizza a meno di un'ora dall'inizio della corsa, considerata la quantità di pioggia che sta per cadere incessantemente. La pit lane dovrebbe aprire tra circa dieci minuti.

13.00 - La situazione meteo un'ora prima del via. Verso le 12:45 è cominciato a diluviare sul circuito di Marina Bay dopo che il cielo si era fatto molto scuro al tramonto. Previsioni azzeccate, con ogni probabilità, data la caratteristica del tracciato di asciugarsi lentamente e col rischio di andare a muro molto facilmente anche solo per colpa di una pozzanghera, assisteremo ad una probabilissima partenza con gomme da bagnato.

La griglia di partenza del GP Singapore

1° LECLERC (FERRARI)

2° PEREZ (RED BULL)

3° HAMILTON (MERCEDES)

4° SAINZ (FERRARI)

5° ALONSO (ALPINE)

6° NORRIS (MCLAREN)

7° GASLY (ALPHA TAURI)

8° VERSTAPPEN (RED BULL)

9° MAGNUSSEN (HAAS)

10° TSUNODA (ALPHA TAURI)

11° STROLL (ASTON MARTIN)

12° SCHUMACHER (HAAS)

13° VETTEL (ASTON MARTIN)

14° ZHOU (ALFA ROMEO)

15° BOTTAS (ALFA ROMEO)

16° RICCIARDO (MCLAREN)

17° OCON (ALPINE)

18° ALBON (WILLIAMS)

19° LATIFI (WILLIAMS)

PIT LANE: RUSSELL (MERCEDES)

Record di GP per Alonso

Traguardo importantissimo per Fernando Alonso al GP di Singapore: lo spagnolo due volte campione del mondo è al 350° GP della carriera, diventando il pilota con il maggior numero di gare in Formula 1, superando Kimi Raikkonen.

Perché Russell parte dalla pit lane?

Una modifica sulla griglia di partenza rispetto a quanto decretato dalle qualifiche: George Russell scatterà dalla pit lane per aver sostituito la power unit (superando il limite di elementi consentiti per tutta la stagione), modifica avvenuta in regime di parco chiuso. Il pilota della Mercedes era stato escluso in Q2 nella giornata precedente.

Il caso budget cap della Red Bull

La notizia che ha sconvolto il Circus all'inizio del fine settimana del GP Singapore riguarda l'indiscrezione su due team che sarebbero andati oltre il tetto massimo di spesa nel 2021. Tra questi ci sarebbe anche la Red Bull , capace proprio l'anno scorso di tornare a vincere il Mondiale piloti con Max Verstappen. Da regolamento, le sanzioni previste per chi supera il budget cap vanno da una semplice multa fino addirittura alla detrazione di punti o retrocessione nel campionato in corso. Poche ore dopo la FIA ha smentito le voci attraverso un comunicato in cui è stato chiarito che sono in corso delle valutazioni, ma si saprà veramente di un eventuale superamento del budget cap da parte di Red Bull e Aston Martin solo nelle prossime settimane.

