Nel fine settimana torna la Formula Uno che sbarca in Turchia dopo nove anni di assenza. La massima categoria automobilistica sarà infatti impegnata all’Istanbul Park, dove si è corso tra il 2005 e il 2011, per il quart’ultimo appuntamento stagionale. La prova non era inserita nel calendario originale, ma gli stravolgimenti legati alla pandemia di Covid-19 hanno permesso all’autodromo anatolico di avere la possibilità di organizzare un GP dopo quasi un decennio. La gara, peraltro, potrebbe essere decisiva per l’assegnazione del titolo iridato. Infatti Lewis Hamilton gode di 85 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas e, di conseguenza avrà l’opportunità di laurearsi Campione del Mondo già domenica. L’evento si verificherà nel caso il britannico mantenga almeno 78 lunghezze di margine sul finlandese al termine del GP. Dunque, il trentacinquenne inglese si appresta a festeggiare la sua settima corona iridata, un traguardo in passato raggiunto solo da Michael Schumacher.

Programma GP Turchia F1 2020

Venerdi 13 novembre

09:00-10:30 - Prove Libere 1 F1

13:00-14:30 - Prove Libere 2 F1

Sabato 14 novembre

10:00-11:00 - Prove Libere 3 F1

13:00-14:00 - Qualifiche F1

Domenica 15 novembre

Gara ore 11.10

GP Turchia in tv: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP di Turchia sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile anche in chiaro in differita su TV8 alle ore 18.00.

GP Turchia Live-Streaming

Il GP di Turchia sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

