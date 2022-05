Il tennis sulla terra rossa continua il suo avvicinamento all'appuntamento clou del Roland Garros con il terzo torneo Masters 1000 della stagione su questa superficie: gli Internazionali d'Italia. Dopo il titolo conquitstao a Madrid con un percorso pazzesco ha dato forfait per Roma, concentrandosi già sul Roland Garros . Al Foro Italico però riparte la lotta tra italiani in tabellone. Ancora in corsa Jannik Sinner, ultimo degli azzurri che darà la caccia ai quarti di finale. Nessuna italiana è riuscita a superare il 1° turno del tabellone femminile. Per tutta la settimana in questo LIVE BLOG troverete risultati, cronache, dichiarazioni, notizie, approfondimenti: insomma tutti gli aggiornamenti per rimanere sempre informati.