Tutto il Roland Garros è LIVE su Eurosport, Eurosport Player e Discovery+. Dopo l'autunnale edizione 2020 che ha visto trionfare Rafa Nadal (tredicesimo sigillo), Parigi ritorna ad accendersi nella sua classica versione primaverile. Ovviamente il maiorchino è il super favorito, ma Novak Djokovic ringhia alle sue spalle. Attenzione a Stefanos Tsitsipas, primo nella Race 2021 e già capace di conquistare due titoli in questa stagione.

Roland Garros Roland Garros 2021 LIVE su Eurosport.it ed Eurosport Player 05/05/2021 A 12:17

17:13 - In campo Sinner

Ora tocca all'altoatesino scioccare il mondo: contro il Re della terra battuta servirà un'impresa, ma Jannik ormai conosce bene il tennis del maiorchino. Sinner ha sfidato Nadal due volte: La prima, nel 2020 e sempre a Parigi, finì tre set a zero per Nadal (7-6 6-4 6-1). Vittoria per lo spagnolo anche qualche settimana fa, al Masters 1000 di Roma, stavolta per 7-5 6-4.

16:57 - Musetti si ritira

Era diventato un match a senso unico: Musetti aveva richiesto un medical timeout prima del quinto set, ma il terzo turno contro Cecchinato si è rivelato troppo dispendioso per portare in fondo un match da cinque set contro il primo della classe. Una prova monumentale da parte del tennista toscano, che esce a testa alta. QUI IL REPORT DEL MATCH

16:46 - Sakkari vince il primo set

Partenza folgorante della tennista ateniese, che chiude il primo parziale sul 6-1. Sofia Kenin rischia di uscire dal torneo in un batter di ciglia...

16:34 - Il bagel di Djokovic pareggia i conti

Musetti ha esaurito le energie per questo match. Il toscano fatica a conquistare i punti necessari a confermare i propri turni a battuta. L'inerzia del match pende nettamente dalla parte del serbo.

16:16 - Inizia Kenin-Sakkari

Sul Suzanne-Lenglen inizia uno scontro che potrebbe determinare le sorti del torneo: sia Sofia Kenin che Maria Sakkari sono delle favorite per il trionfo finale. SEGUI IL LIVE SCORING

16:14 - Djokovic accorcia di un set

Terzo parziale che scorre velocissimo, con il serbo che si impone per 6-1. A un certo punto Musetti, visto lo svantaggio accumulato, decide di preservare le energie per il prossimo parziale.

16:06 - Musetti manda in cortocircuito Djokovic nel secondo tie-break

Musetti manda in tilt Djokovic, la pallina è sulla linea ma non la colpisce!

15:50 - Musetti si prende il secondo set al tie-break

Schiacciante 7-2 per Lorenzo, che adesso mette il serbo alle corde. Manca un ultimo strappo per la consacrazione...

15:48 - Schwartzman vola ai quarti

L'argentino, numero 10 del ranking mondiale, non ha ancora concesso un singolo set in 4 turni. Struff superato per 7-6(9) 6-4 7-5. QUI IL REPORT DEL MATCH

15:40 - Anche il secondo set tra Musetti-Djokovic si deciderà al tie-break

Che forza Lorenzo Musetti, che lotta punto su punto contro il primo della classe. Djokovic si trova ancora alle corde in apertura di set, poi si toglie dai guai con un immediato contro-break. 6-6, si va al tie-break.

14:55 - Musetti: il punto più bello del primo set

Musetti on fire: il rovescio lungolinea è l'emblema del 1° set

14:40 - Musetti sorprende Djokovic al tie-break e vince il primo set

Lorenzo Musetti gioca un primo set semplicemente strepitoso da 1-3 nel parziale e 1/4 al tie-break: finisce 7-6 (7) contro Djokovic!

Veronica da capogiro di Musetti, anche Djokovic applaude

13:50 - Schwartzman vince il primo set al tie-break

Primo set durissimo sul Lenglen fra Diego Schwartzman e JL Struff: lo vince l'argentino al tie-break, 7-6 (9), rimontando da 3-5.

13:30 - Si parte con Djokovic-Musetti

Inizia il nostro lunedì storico a Parigi: Lorenzo Musetti affronta Novak Djokovic sul centrale di Parigi. Buon divertimento!

13:00 - Cori Gauff è ai quarti: travolta la Jabeur

Cori Gauff è ai quarti di finale del Roland Garros: 6-3 6-1 in 53 minuti sul centrale. Una partita mai iniziata contro la Jabeur.

12:40 - Gauff vince il 1° set del centrale

Cori Gauff vince il primo set 6-3 in 28 minuti di tennis spinto contro Ons Jabeur: tunisina per ora senza contromisure.

12:30 - Oggi al Roland Garros

12:15 - Krejcikova è ai quarti

Barbora Krejcikova è fra le otto migliori tenniste del Roland Garros. La venticinquenne ceca di Brno, numero 33 del ranking WTA, accede per la prima volta ai quarti di finale di uno Slam: 6-2 6-0 alla Stephens.

11:45 - Krejcikova vince il primo set

Barbora Krejcikova vince il primo set 6-2 sul Lenglen: Stephens è imprecisa e fallosa... E la sua strada verso i quarti si mette in salita.

11:30 - Berrettini ai quarti con dedica

Aspettavo questa sfida da tanto. Non è mai bello andare avanti in questo modo. Auguro a Roger il meglio. Spero di vederti presto sull’erba (ma non così presto!).

Con questo messaggio - e la foto di quando si affrontarono agli ottavi di Wimbledon nel 2019 - Matteo Berrettini ha voluto incoraggiare il suo mancato avversario (e idolo) Roger Federer dopo l'ufficialità del forfait dagli ottavi del Roland Garros.

11:20 - Focus Italia

Il 7 giugno 2021 sarà una data da ricordare, da mettere in calendario come festa nazionale del tennis italiano perché Jannik Sinner e Lorenzo Musetti - in rigoroso ordine di classifica - sfideranno rispettivamente Rafa Nadal e Novak Djokovic, i due giocatori che, insieme a Roger Federer, hanno segnato l'ultimo ventennio di questo sport. Peccato che non ci sarà il match tra Berrettini e lo svizzero che avrebbe completato l'apoteosi: l'allievo di Vincenzo Santopadre è già ai quarti per forfait di re Roger. I Big Three hanno cambiato per sempre la nobile arte della racchetta sbriciolando qualsiasi record e portando il tennis in un'altra dimensione. Ai nostri ragazzi classe 2001 e 2002 l'onore e l'onere di misurarsi con chi ha vinto 38 prove dello Slam (20 e 18) nella cattedrale della terra battuta.

11:15 - Comincia Sloane Stephens

Le prime a scendere in campo sul Lenglen sono intanto Sloane Stephens e la ceca Barbora Krejcikova: in palio i quarti di finale del Roland Garros.

11:10 - Il match del giorno

C'è sempre Rafa nel destino di Jannik. Dallo scorso ottobre, quando ai quarti di finale del Roland Garros 2020 hanno dato vita a una splendida partita, vinta da Nadal in 3 set molto intensi e con il tie-break più bello dell'anno. Il giovane Sinner sta studiando e ci aspettiamo un altro grande capitolo del suo romanzo di formazione del tennis.

Sinner in esclusiva: "Nadal ti porta nello stress, ma io ci provo"

11:00 - LIVE Day 9

Sarà un lunedì indimenticabile per il tennis italiano con Djokovic-Musetti (2° match del Centrale) e Nadal-Sinner (non prima delle 16:00), mentre Matteo Berrettini è già ai quarti di finale per il ritiro di Roger Federer. Il Roland Garros è LIVE su Eurosport, Discovery+ e www.eurosportplayer.it.

Come posso guardare il Roland Garros su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi francesi in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati al Roland Garros! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al secondo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione i due canali di Eurosport e potranno gustarsi il Roland Garros. L'abbonamento annuale al Player di Eurosport è disponibile ora a 29.99 euro (sconto del 50%) o a 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport da non perdere.

*** Accesso gratis di 3 giorni: tutte le partite LIVE e senza pubblicità incluse le sessioni serali dalle 21! (offerta fino al 6 giugno) ***

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant’altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2021.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport |

I

Ritiro Federer? Se l'avesse fatto Djokovic lo ghigliottinavano!