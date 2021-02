Ecco la nuova Audi RS 3 LMS in azione sul Circuito Parcmotor di Castellolí, in Spagna.

Questa settimana Frédéric Vervisch, pilota di Audi Sport che nel 2021 correrà nel WTCR – FIA World Touring Car Cup, martedì e mercoledì ha percorso oltre 500km con la macchina.



Per l'Audi RS 3 LMS è stata la prima uscita, occasione per provare la nuova centralina unica Marelli e assetti vari.



"Il team è molto contento di questo primo test e dei km percorsi in pista dalla nuova RS 3 LMS - ha detto un portavoce dei Quattro Anelli - Tutte le componenti hanno rispettato le nostre aspettative e abbiamo trovato un assetto di base dal quale partire per le prossime prove. A Castellolí siamo riusciti a fare un buon lavoro e i risultati sono promettenti".



Foto: Audi Sport customer racing/Bildagentur Kräling