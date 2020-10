Il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai ha avuto una qualifica difficile con la sua i30 N TCR che porta il #1 del Campione.



“Non è stata una grande giornata e sono deluso del risultato - dice Michelisz - Non avevamo il passo e in più ci sono stati problemi. Domani sarà ancor più dura perché partiremo dal 15° posto. Cercheremo di prendere punti, ma purtroppo non siamo in una grande posizione per andare a podio. A volte devi accontentarti di quello che hai e questa è una di quelle, vedremo di provarci".