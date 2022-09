Prima della pausa estiva del WTCR – FIA World Touring Car Cup, Ryan Ghis della FIA ha posto tre domande chiave ai piloti. Oggi parliamo con Dániel Nagy, che guida la Cupra di Zengő Motosport.

Qual è la tua curva preferita nel calendario WTCR e perché?

"Mi piacciono molto le curve del MotorLand Aragón e le prime due di Vallelunga, anche se purtroppo quest'anno ho saltato la WTCR Race of Italy per infortunio. Ma la mia preferita con una vettura TCR è l'Eau Rouge a Spa-Francorchamps. E' quasi piatta e ho avuto la fortuna di correre su questo circuito molte volte".



Auto e pista preferite?

"La pista sarebbe l'Hungaroring perché è il mio circuito di casa, dove sono cresciuto. Non ho mai guidato una monoposto, soprattutto perché sono molto alto e quindi per me è molto difficile entrarci, ma mi piacerebbe provare l'ultima generazione di FIA Formula 2 e girare all'Hungaroring, sarebbe l'ideale".



La tua vacanza ideale?

"In un posto vicino alla spiaggia, in un bell'albergo e con gli amici. Onestamente, è da molto tempo che non vado in vacanza per più di due giorni, mi piacerebbe godermi una settimana vicino all'acqua con gli amici e sdraiato su una spiaggia".



