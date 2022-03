Juventus al Franchi, Milan-Inter e Fiorentina-Juventus non sono state doppio in trasferta... Con la vittoria dellaal grazie all'autorete di Venuti , sono già andati in archivio i match d'andata delle semifinali di Coppa Italia. Tranon sono state due partite memorabili , ma si comincia a sentire un po' di stanchezza e, soprattutto, il peso delle assenze. Chi arriverà in finale tra queste quattro squadre? Dobbiamo aspettare fino al 20 aprile prossimo per avere una risposta, ricordando che in Coppa Italia vige ancora la regola del golin trasferta...

Semifinali (2 marzo/20 aprile)

Andata

Coppa Italia Mediaset si aggiudica i diritti di Coppa Italia e Supercoppa 01/07/2021 A 15:43

Ritorno (19-20 aprile)

-JUVENTUS-FIORENTINA;

-INTER-MILAN;

date e orari ancora da specificare

Finale

11 maggio 2022 allo stadio Olimpico di Roma

Quarti di finale

INTER-ROMA 2-0 (2' Dzeko, 68' Alexis Sánchez) - Pagelle; -ROMA 2-0 (2' Dzeko, 68' Alexis Sánchez) - Report

MILAN-LAZIO 4-0 (23' Leão, 41' e 45' Giroud, 79' Kessié) - Pagelle; -LAZIO 4-0 (23' Leão, 41' e 45' Giroud, 79' Kessié) - Report

FIORENTINA 2-3 (9' rig. e 71' Piatek; 30' Zappacosta, 56' Boga; 90+3 Milenkovic) - Pagelle - Moviola; -ATALANTA-2-3 (9' rig. e 71' Piatek; 30' Zappacosta, 56' Boga; 90+3 Milenkovic) - Report

Dove vedere la Coppa Italia in tv

Per i prossimi tre anni le gare di Coppa Italia saranno trasmesse sui canali Mediaset. L'assemblea della Lega Serie A ha assegnato i diritti tv per il prossimo triennio della Coppa Italia e della Supercoppa alla tv del biscione, che ha offerto 48,2 milioni di euro in media a stagione. Superata la proposta della Rai, che manterrà invece solo i diritti tv radiofonici per 400mila euro a stagione.

