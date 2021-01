Dopo avere chiuso il suo straordinario 2020 al comando della classifica, il Milan riparte dalla trasferta di Benevento. Il match, valido per la 15esima giornata di Serie A, è in programma domenica 3 gennaio allo stadio Ciro Vigorito con calcio d'inizio alle ore 18. Le due squadre si affrontano per la terza volta nel massimo campionato e i due precedenti (nella stagione 2017-18) sorridono alla squadra campana che ha ottenuto una vittoria e un pareggio. Nell'ultima gara disputata prima della sosta entrambe le squadre hanno centrato una vittoria: il Milan ha piegato 3-2 la Lazio a San Siro grazie a una rete di Theo Hernandez (assente per squalifica al Vigorito), mentre il Benevento ha espugnato la Dacia Arena di Udine imponendosi 2-0 sui friulani.