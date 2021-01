Il derby della capitale: Lazio-Roma. Venerdì 15 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 20:45, andrà in scena una delle partite più attese dell'anno. La Lazio, padrona di casa, cavalca una striscia aperta di tre risultati utili consecutivi che le hanno portato 7 punti per un totale che dice -6 dal terzo posto occupato proprio dai cugini romanisti. La Roma di Fonseca fa addirittura meglio con 4 risultati utili consecutivi per 10 punti utili a rimanere nel gruppone delle prime. I giallorossi sono a -6 dal Milan capolista tutt'altro che imprendibile. Questo per dire quanto sarà importante il derby capitolino di venerdì sera. Andiamo a vedere probabili formazioni e dove poter vedere questa partita.