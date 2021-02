Hellas Verona-Juventus: l'anticipo di sabato 27 febbraio si giocherà alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi di Verona. Diretta esclusiva su DAZN. I gialloblù di Ivan Juric stanno facendo un campionato di altissimo profilo . Con una truppa giocatori per la maggior parte sconosciuti al grande pubblico, i veronesi sono al nono posto (-1 dal Sassuolo ottavo) con nove vittorie, 7 pareggi e altrettante sconfitte. I bianconeri invece, sconfitti nell'andata di Champions League contro il Porto , hanno ritrovato il sorriso contro il Crotone risalendo al terzo posto a -4 dal Milan secondo ( e con una partita in meno ). All'andata finì 1-1 . Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter vedere la partita in tv.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Dragusin, Demiral, De Ligt, A. Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, C. Ronaldo. All. Pirlo

Hellas Verona-Juventus si giocherà sabato 27 febbraio alle 20:45 allo stadio Bentegodi di Verona e sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Per vederla sarà dunque necessario munirsi dell'app DAZN, disponibile su smart tv, sul decoder Sky Q, PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), oppure Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.