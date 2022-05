Passo Pordoi (la Cima Coppi di quest'anno) e il Passo Fedaia. C'è terreno fertile per la sfida tra Carapaz, Hindley e Landa. Tre Nibali? Riuscirà a portare a casa almeno la vittoria di tappa Ora si fa sul serio! Siamo arrivati al momento clou, con i due tapponi che decideranno l'edizione 105. Prima il Santuario di Castelmonte , poi la tappa della Marmolada con(la Cima Coppi di quest'anno) e il. C'è terreno fertile per la sfida tra. Tre corridori in 65'' , ma può succedere ancora di tutto considerando le difficoltà delle prossime frazioni. Ma chi è il favorito dei tre? E? Riuscirà a portare a casa almeno la vittoria di tappa prima del ritiro ? Proveremo ad rispondere a queste e altre domande in attesa del gran finale del Giro.

Chi vince tra Carapaz e Hindley?

Noi continuiamo a dire Richard Carapaz. Un po' l'esperienza di chi ha vissuto queste situazioni quasi sempre dal 2019 in poi. Esperienza che Hindley non ha, nonostante il Giro 2020 che lo vide protagonista a pochi secondi da Geoghegan Hart. La Bora Hansgrohe è la miglior squadra? Sarà, ma a Lavarone, Buchmann e Kelderman non hanno dato lo stesso contributo solito, mentre la Ineos Grenadiers pare si sia tenuta proprio per questo gran finale. Diciamo Carapaz, ma complimenti a Hindley se dovesse trionfare. Una stretta di mano vera al corridore australiano che sembrava fuori dai giochi l'anno scorso. Si ritirava sempre e invece quest'anno è tornato grande... Nessuno ci avrebbe scommesso 1€!

Landa può ribaltare il Giro?

Mikel Landa. Ma, col podio già assodato, perché non provare a ribaltare il Giro? Mikel Landa ha le gambe per farlo e da molti viene considerato il miglior scalatore del lotto. È proprio così, ma il basco deve prendere e partire e non guardarsi dietro come al suo solito. Deve partire deciso a caccia dell'impresa. Certo, anche se dovesse guadagnare qualcosa, e prendersi la maglia rosa in questi due giorni, c'è pur sempre la crono di Verona a smorzare tutto. Ma, arrivarci con la rosa indosso, sarebbe un gran colpaccio. L'uscita di scena di João Almeida , ha assicurato un posto sul podio a. Ma, col podio già assodato, perché non provare a ribaltare il Giro? Mikel Landa ha le gambe per farlo e da molti viene considerato il miglior scalatore del lotto. È proprio così, ma il basco deve prendere e partire e non guardarsi dietro come al suo solito. Deve partire deciso a caccia dell'impresa. Certo, anche se dovesse guadagnare qualcosa, e prendersi la maglia rosa in questi due giorni, c'è pur sempre la crono di Verona a smorzare tutto. Ma, arrivarci con la rosa indosso, sarebbe un gran colpaccio.

Nibali riuscirà a vincere una tappa?

Tra i tre litiganti, godrà il quarto? Sarà molto difficile per Vincenzo Nibali ritagliarsi lo spazio per una vittoria di tappa dopo una fuga. Il fatto che sia 'scivolato' al 4° posto della generale, porta il siciliano a non potersi muovere in nessuna frazione. Non lo lasciano andare né gente come Carapaz e Hindley, ma neanche gli "altri" che vogliono mantenere o migliorare la propria posizione in classifica. Insomma, diventa durissima riuscire ad entrare nel cassico fugone di giornata di un tappone. Lui ci proverà lo stesso per lasciare il segno in questo suo ultimo Giro e noi faremo il tifo per lo Squalo.

Juan Pedro López può perdere la maglia bianca?

Juan Pedro López. Lo spagnolo sembrava ormai 'tranquillo', ma adesso è tutto da rifare dopo i 2'43'' persi Dopo l'addio di João Almeida, la maglia bianca di miglior giovane è finita sulle spalle di. Lo spagnolo sembrava ormai 'tranquillo', ma adesso è tutto da rifare dopo i 2'43'' persi nella frazione di Treviso . La sua maglia bianca è a rischio? Per come ha pedalato negli ultimi giorni, diciamo di sì, anche se manca poco a Verona e López conta ancora un vantaggio di 5'05'' su Santiago Buitrago e 6'46'' su Arensman. Insomma, deve proprio crollare, anche se l'ex maglia rosa è un po' arrivato alla frutta per come si è staccato nell'ultima tappa.

Démare arriverà a Verona?

Dopo la volata di Treviso, Arnaud Démare ha messo un'ipoteca sulla maglia ciclamino. Il francese ha 117 punti di vantaggio su Mark Cavendish e, con 69 punti ancora in palio, deve solo arrivare a Verona per conquistare la sua seconda maglia ciclamino della carriera. Ma lui, come gli altri velocisti, ci arriveranno a Verona? Questa è la vera domanda. Non dovrebbero esserci problemi alla prossima sul Santuario di Castelmonte ma, Démare e tutti gli altri velocisti, potrebbero davvero rischiare sulla Marmolada.

