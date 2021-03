Ci siamo. Dopo meno di quattro mesi la Formula 1 riparte per il mondiale 2021 . Occhi puntati naturalmente sul Campione del Mondo Lewis Hamilton che, dopo aver eguagliato Schumacher con sette titoli, va alla caccia dell'ottava corona per issarsi al migliore di sempre in questa disciplina. Chi potrà fermarlo? Beh, i test per la Mercedes non sono andati benissimo. Anzi, è la Red Bull ad aver fatto più paura di tutte, forte del fenomenale Max Verstappen e del buon Sergio Perez, all'occasione della vita. Ferrari in chiaroscuro : la nuova vettura sembra nata sotto migliori auspici rispetto a quella dello scorso anno, ma non sembra avere ancora i numeri giusti per lottare per il titolo. Leclerc e il neo arrivato Carlos Sainz potranno al massimo lottare per i punti. Ancora per problemi legati alla pandemia, il calendario 2021 parte dal Bahrain, mentre la gara dell'Australia a Melbourne è spostata a novembre. Di seguito gli orari del Gran Premio di Sakhir. Attenzione: sono stati tolti i 10 minuti "accademici". Da quest'anno si torna ai vecchi tempi e si parte allo scoccare dell'ora.