un nuovo ciclo senza tutti gli esponenti di quella generazione rimasta "Dorada" soltanto sulla carta e nel potenziale. Poco più di un anno fa, il 4 luglio 2021, l'Italia scriveva una pagina di storia memorabile battendo la Serbia nella finale del torneo preolimpico di Belgrado . Fu un successo contro-pronostico, quasi insensato per una squadra che non si qualificava all'atto finale dei Giochi dai tempi dell'argento di Atene 2004 e impegnata nell'apertura di

primo posto nel gruppo D con record perfetto (5-0), i gradi di candidata alla medaglia d'oro e la consapevolezza di non poter più permettersi errori, specialmente contro l'Italia. Oggi, a 14 mesi di distanza da quella partita che lanciò l'allora Italbasket di coach Meo Sacchetti al quinto posto nella rassegna a cinque cerchi di Tokyo, Italia e Serbia si ritrovano nuovamente l'una di fronte all'altra in una partita senza domani. Gli Azzurri arrivano agli ottavi di finale di Eurobasket 2022 con un boccone amaro. Il quarto posto raccolto nel girone C , deciso in negativo dalla sconfitta di lunedì contro l'Ucraina , è scarno per le chance potenziali di una prima fase giocata interamente in casa, anche al netto dell'infortunio che ha tolto Danilo Gallinari dalla contesa ancor prima che fosse iniziata. La Serbia, invece, ci arriva da schiacciasassi potente e arrabbiato. Reduce dalcon record perfetto (), i gradi di candidata alla medaglia d'oro e la consapevolezza di non poter più permettersi errori, specialmente contro l'Italia.

Stefano Tonut contro Vasilije Micic, pre-olimpico di Belgrado 2021, Italia-Serbia Credit Foto Getty Images

La nazionale balcanica ha il miglior attacco del torneo (93.2 punti di media), è prima per percentuale da due (61.0%) e percentuale complessiva al tiro (53.0%), seconda per precisione dall'arco (42.0%, alle spalle della Repubblica Ceca), prima per assist (14.2), seconda per palle recuperate (9.6) e terzultima per palle perse (9.2). Certo, sono dati gonfiati da un girone obiettivamente abbordabile, ma rendono comunque l'idea della qualità diffusa di una squadra pericolosissima nonostante il pesante forfait per infortunio di Nemanja Nedovic.

La Serbia è cambiata moltissimo rispetto a quella battuta lo scorso anno al preolimpico. I reduci sono soltanto tre: Nikola Kalinic, Dejan Davidovac e, soprattutto, Vasilije Micic, in piena forma rispetto a quello in campo soltanto per onor di firma a Belgrado. Tra le altre star di Eurolega, presenti all'appello Vladimir Lucic, Marko Guduric e Nikola Milutinov, recuperato in extremis nell'ultima gara della fase a gironi. Ma tutti gli occhi saranno posati su Nikola Jokic, big-man nominato MVP delle ultime due regular-season di NBA: le prime partite ci hanno consegnato un giocatore già dominante, protagonista con 19.6 punti, 9.4 rimbalzi, 4.4 assist e il 75% da due. Fermarlo sarà un'impresa titanica, ma è da lì che passeranno, assieme alla difesa su Micic, le possibilità di vittoria.

Serbia: il roster per Eurobasket 2022

#7 Dejan Davidovac ala #9 Vanja Marinkovic guardia #10 Nikola Kalinic ala #11 Vladimir Lucic ala #14 Dusan Ristic centro #15 Nikola Jokic centro #16 Nemanja Nedovic guardia #21 Marko Jagodic-Kuridza ala #22 Vasilije Micic playmaker #23 Marko Guduric guardia #25 Ognjen Jaramaz playmaker #33 Nikola Milutinov centro

Italia - Serbia: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Serbia, ottavi di finale di Eurobasket 2022, si giocherà domenica 11 settembre 2022, alle ore 18:00, sul parquet della Eurobasket Arena di Berlino, in Germania. La partita sarà trasmessa in TV su Sky Sport Uno (201) con telecronaca di Flavio Tranquillo e commento tecnico di Davide Pessina, mentre in LIVE-Streaming sarà visibile su NOW TV ed ELEVEN Sports.

Melli: "101 presenze? Speriamo di fare 104: testa alla Serbia"

Il calendario dell'Italia

I convocati dell'Italia

#0 Marco Spissu (playmaker, Umana Reyer Venezia).

(playmaker, Umana Reyer Venezia). #1 Nico Mannion (playmaker, Virtus Segafredo Bologna).

(playmaker, Virtus Segafredo Bologna). #6 Paul Biligha (centro, EA7 Emporio Armani Milano).

(centro, EA7 Emporio Armani Milano). #7 Stefano Tonut (guardia, EA7 Emporio Armani Milano).

(guardia, EA7 Emporio Armani Milano). #9 Nicolò Melli (ala, EA7 Emporio Armani Milano).

(ala, EA7 Emporio Armani Milano). #13 Simone Fontecchio (ala, Utah Jazz).

(ala, Utah Jazz). #16 Amedeo Tessitori (centro, Umana Reyer Venezia).

(centro, Umana Reyer Venezia). #17 Giampaolo Ricci (ala, EA7 Emporio Armani Milano).

(ala, EA7 Emporio Armani Milano). #25 Tommaso Baldasso (playmaker, EA7 Emporio Armani Milano).

(playmaker, EA7 Emporio Armani Milano). #33 Achille Polonara (ala, Anadolu Efes Istanbul).

(ala, Anadolu Efes Istanbul). #54 Alessandro Pajola (playmaker, Virtus Segafredo Bologna).

(playmaker, Virtus Segafredo Bologna). #70 Luigi Datome (ala, EA7 Emporio Armani Milano).

Fontecchio: "Contento di poter aiutare la squadra in ogni modo"

