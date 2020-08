PSG-Bayern Monaco in Diretta TV e Live Streaming: la finale di Champions League è in programma domenica 23 agosto alle ore 21 al da Luz di Lisbona e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (canali 201 e 252) e in chiaro su Canale 5. Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta e gli aggiornamenti.

Le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Sergio Rico; Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat; Ander Herrera, Marquinhos, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Thomas Tuchel

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, J.Boateng, Alaba, A.Davies; Thiago Alcantara, Goretzka; Gnabry, T.Müller, Perisic; Lewandowski. All. Hans-Dieter Flick

Probabili formazioni e statistiche

PSG-Bayern Monaco: dove vederla in tv e in streaming

PSG-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1 (numero 472 o 482 del digitale terrestre, 201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite) e in chiaro su Canale 5. Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go e su Mediaset Play. Eurosport vi offrirà la diretta scritta e gli aggiornamenti.

Gli ultimi 5 risultati del PSG

-RB Lipsia-PSG 0-3 (13' Marquinhos, 42' Á.Di María, 56' Bernat)

-Atalanta-PSG 1-2 (26' Pasalic; 90' Marquinhos, 90+3 Choupo-Moting)

-PSG-Lione 0-0 (6-5 dcr)

-PSG-Saint-Étienne 1-0 (14' Neymar)

-PSG-Borussia Dortmund 2-0 (28' Neymar, 45+1 Bernat)

Gli ultimi 5 risultati del Bayern Monaco

-Lione-Bayern Monaco 0-3 (18' e 33' Gnabry, 88' Lewandowski)

-Barcellona-Bayern Monaco 2-8 (4' e 31' T.Müller; 7' aut. Alaba; 21' Perisic, 27' Gnabry; 57' L.Suárez; 63' Kimmich, 82' Lewandowski, 85' e 89' Coutinho)

-Bayern Monaco-Chelsea 4-1 (10' rig. e 83' Lewandowski, 24' Perisic; 44' Abraham; 76' Tolisso)

-Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 2-4 (16' Alaba, 24' Gnabry, 59' e 89' Lewandowski; 63' S.Bender, 90+5 rig. Havertz)

-Wolfsburg-Bayern Monaco 0-4 (4' Coman, 37' Cuisance, 72' rig. Lewandowski, 79' T.Müller)

PSG-Bayern Monaco: informazioni utili

Data, orario e luogo: domenica 23 agosto, ore 21 al da Luz di Lisbona (porte chiuse)

