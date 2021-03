Il vantaggio dell'Inter capolista sul primo diretto inseguitore (che è il Milan) è aumentato a 6 punti: i ragazzi di Conte continuano a macinare vittorie (sono sei quelle consecutive) e si apprestano a ospitare l'Atalanta nel match valido per la 26esima giornata di Serie A. Sono esattamente dieci i punti che separano i milanesi (59) dai bergamaschi (49) in classifica : Dea attualmente al quarto posto con gli stessi punti della Juventus, che però deve ancora recuperare la gara col Napoli ( calcio d'inizio il prossimo 17 marzo ). Il risultato finale della gara d'andata giocata l'8 novembre era stato 1-1 : al vantaggio ospite firmato da Lautaro aveva risposto Miranchuk, in rete all'esordio nel massimo campionato italiano.

Conte: "È la prima volta che vedo il vero Sanchez"

Inter-Atalanta: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Zapata, Muriel. All. Gasperini

Arbitro: Maurizio Mariani della Sezione di Aprilia (Var Paolo Valeri)

Conte: "Vincere con la Juve ci ha svoltato la stagione"

Inter-Atalanta: approfondimenti e dichiarazioni

Inter-Atalanta, il match sarà visibile su Sky

Inter-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Calcio (251 del satellite).

Inter-Atalanta in Live Streaming

La sfida tra Inter e Atalanta sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile attraverso l'app scaricabile su dispositivi come tablet, pc e smartphone. In alternativa potrete ricorrere alla piattaforma Now TV, utile per assistere alla programmazione di Sky: basterà acquistare uno dei pacchetti dedicati per avviare la visione dell'evento.

Conte: "Scudetto? La nostra ambizione deve essere quella"

Ultimi 5 risultati dell'Inter

Parma-Inter 1-2 (71' Hernani; 54' e 62' Sanchez)

Inter-Genoa 3-0 (1' Lukaku, 69' Darmian, 77' Sanchez)

Milan-Inter 0-3 (5' e 57' Lautaro, 66' Lukaku)

Inter-Lazio 3-1 (22' rig. e 45' Lukaku, 64' Lautaro; 61' Milinkovic-Savic)

Juventus-Inter 0-0

Ultimi 5 risultati dell'Atalanta

Atalanta-Crotone 5-1 (12' Gosens, 48' Palomino, 50' Muriel, 58' Ilicic, 85' Miranchuk; 23' Simy)

Sampdoria-Atalanta 0-2 (40' Malinovskyi, 70' Gosens)

Atalanta-Real Madrid 0-1 (86' Mendy)

Atalanta-Napoli 4-2 (52' Zapata, 64' Gosens, 71' Muriel, 79' Romero; 58' Zielinski, 75' aut. Gosens)

Cagliari-Atalanta 0-1 (90' Muriel)

Gasperini: "Certi episodi accadono anche col Var"

