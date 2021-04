Belgio e, anzi, si fa nuova tappa con lo Scheldeprijs che torna ad un percorso più classico. La corsa con arrivo a Schoten è sempre stata il trampolino di lancio per i corridori in attesa della Parigi-Roubaix, per testare le loro condizioni in vista dell'Inferno del Nord. Purtroppo, Caleb Ewan che ha scelto di riposarsi dopo un avvio di stagione a fase alterne (tornerà alla Volta a la Comunitat Valenciana). Non mancheranno però i grandi nomi: da Sam Bennett a Démare, oltre agli italiani Viviani, Nizzolo, Cimolai e Bonifazio, L'intenso Giro delle Fiandre dell'ultimo week end non è stata la conclusione delle corse ine, anzi, si fa nuova tappa con loche torna ad un percorso più classico. La corsa con arrivo aè sempre stata il trampolino di lancio per i corridori in attesa della Parigi-Roubaix, per testare le loro condizioni in vista dell'. Purtroppo, per il secondo anno consecutivo , la corsa è stata rinviata e lo Scheldeprijs si correrà in maniera a sé stante. Mancherà all'appello il vincitore della passata stagione, conche ha scelto di riposarsi dopo un avvio di stagione a fase alterne (tornerà alla Volta a la Comunitat Valenciana). Non mancheranno però i grandi nomi: da, oltre agli italiani Viviani, Nizzolo, Cimolai e Bonifazio, 2° all'arrivo nella passata annata

Dove seguire lo Scheldeprijs in Diretta tv e live-streaming

Lo Scheldeprijs sarà trasmesso in Diretta su Eusoport 2 (Canale 211 di Sky), visibile anche per gli abbonati a DAZN e Tim Vision, con il commento di Fabio Panchetti e Wladimir Belli a partire dalle 15:00. Il live streaming ( guarda tutti i pacchetti a disposizione ) è attivo con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi la corsa senza pubblicità. Lo Scheldeprijs sarà visibile anche On Demand su Eurosport Player e in streaming sul sito di Eurosport.it.

Il percorso del Scheldeprijs

Si torna ad un percorso più simile a quello del 2018 e del 2019, dopo la modifica della corsa nella passata stagione a causa delle restrizioni e dell'impossibilità di varcare i confini nazionali. Questa volta si parte da Terneuzen, nei Paesi Bassi, e per i primi 70 km si attraverserà il territorio della Zelanda prima di sconfinare in Belgio. Percorso piuttosto pianeggiante, anche se non mancheranno le insidie, con strade strette e condizioni meteorologiche al limite tra freddo, pioggia e, soprattutto, vento. Primo settore di pavé a Sint Jobsesteenweg e, una volta entrati a Brasschaat, si comincia a fare sul serio con un circuito di 16,7 km da affrontare 4 volte. Qui avremo il passaggio, per quattro volte, del settore di pavé di Broekstraat (di 1700 metri). L'ultimo passaggio di pavé sarà a 8,5 km dall'arrivo. Ultima problematica di giornata sarà la curva a gomito a 2,2 km dall'arrivo, poi un paio di curve fino al rettilineo finale che decreterà il vincitore.

Tutti i settori di pavé

-al km 131 Sint Jobsesteenweg;

-al km 137 Broekstraat di 1700 metri (1° passaggio);

-al km 153,5 Broekstraat di 1700 metri (2° passaggio);

-al km 170 Broekstraat di 1700 metri (3° passaggio);

-al km 186 Broekstraat di 1700 metri (4° passaggio).

Scheldeprijs: da Sam Bennett a Démare, tutti i favoriti

Caleb Ewan, che però non sarà allo start preferendo le temperatura più miti di Valencia, mentre l'ultimo italiano a conquistare la corsa fu Alessandro Petacchi nel 2009. Favoriti numero uno sono Sam Bennett (già 5 corse vinte nel 2021) e Arnaud Démare (Nicolò Bonifazio che l'anno scorso fece 2°, oltre a Giacomo Nizzolo che è stato secondo all'ultima Gand Elia Viviani alla sua ultima corsa su strada prima del Giro d'Italia (farà un po' di pista e un po' di riposo nelle prossime settimane). Dentro anche Cimolai anche se il corridore dell'Israel potrebbe fare da apripista ad uno tra Barbier e Hofstetter. 5 tratti di pavé, vento e brutto tempo. È pur sempre una Classica belga, ma lo Scheldeprijs ha visto spesso e volentieri velocisti puri trionfare. L'anno scorso fu la volta di, che però non sarà allo start preferendo le temperatura più miti di Valencia, mentre l'ultimo italiano a conquistare la corsa funel 2009. Favoriti numero uno sono(già 5 corse vinte nel 2021) e che è finalmente tornato a vincere nel week end ). A ruota Degenkolb, Ackermann (squalificato l'anno scorso), Coquard, Cees Bol, Kristoff, Merlier, Philipsen e Bouhanni. Non mancano gli italiani conche l'anno scorso fece 2°, oltre ache è stato secondo all'ultima Gand alle spalle di van Aert . Ha confermato la sua presenzaalla sua ultima corsa su strada prima del Giro d'Italia (farà un po' di pista e un po' di riposo nelle prossime settimane). Dentro ancheanche se il corridore dell'Israel potrebbe fare da apripista ad uno tra Barbier e Hofstetter.

Sam Bennett e Démare *****

Nizzolo, Ackermann, Degenkolb, Merlier ****

Kristoff, Philipsen, Bonifazio, Cees Bol ***

Boasson Hagen, Bouhanni, Coquard **

Viviani, Sarreau, Cavendish, Danny van Poppel, Hofstetter, Barbier, Cimolai *

Informazioni

Mercoledì 7 aprile, dalle 15:00 (collegamento tv)

