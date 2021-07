Carcassonne-Quillan che vede nel finale in GPM di 2a categoria, ma di certo non è la salita Ci avviciniamo verso la terza settimana del Tour, ma prima due tappe molto nervose e stuzzicanti. Le trappole sono dietro l'angolo, anche in questache vede nel finale in GPM di 2a categoria, ma di certo non è la salita di Tignes affrontata domenica scorsa . Eppure qualcuno si muoverà per segnalare la sua presenza e ricucire in classifica . C'è la battaglia per la vittoria, la battaglia per il podio e tanto altro...

Il percorso della 14a tappa

Prima parte di gara non troppo impegnativa, ma dovrebbe esserci comunque corsa dura per i vari tentativi di entrare nella fuga di giornata. Dopo 50 km il primo GPM: il Col du Bac di 3a categoria. Qui potrebbe essersi ormai composta la fuga, con dentro sia i corridori a caccia di punti per la maglia a pois, che quelli per la maglia verde visto che si arriva subito al traguardo volante di Lavelanet in leggera salita. Dopo lo sprint comincerà il Col de Montségur, vero inizio dei Pirenei di questo Tour. Salita non lunga, ma si andrà sopra i 1000 metri con pendenze in doppia cifra. Discesa e poi si sale di nuovo, prima con il Col de la Croix des Morts (2a categoria al 5,7% di pendenza media) e poi con la Côte de Galinagues (3a categoria al 9%). Nulla di eccezionale, dipende ovviamente dal ritmo che verrà imposto davanti e dietro. Discesa e si scala il Col du Campérié, che non viene nemmeno segnalato come GPM. Ultimato quello, comincerà la vera ascesa di giornata, quella del Col de Saint-Louis. 4,7 km al 7,4%, ma il punto più duro sarà passato il primo km di salita. Lì le pendenze sfioreranno il 10% e, dopo la stanchezza accumulata, quello sarà il punto utile per scattare. In cima ci saranno i secondi di abbuono e poi discesa di 13,4 km, fino ai -3,5 km. Da lì sarà tutta pianeggiante fino a Quillan.

GPM e altimetrie:

-Al km 50,9 Col du Bac (3a categoria): salita di 3,1 km al 5,3%;

-Al km 89 Col de Montségur (2a categoria): salita di 4,2 km all'8,7%;

-Al km 110,3 Col de la Croix des Morts (2a categoria): salita di 6,8 km al 5,7%;

-Al km 126,3 Côte de Galinagues (3a categoria): salita di 2,2 km al 9%;

-Al km 152,5 Col du Campérié (non classificato come GPM): salita di 3,1 km al 4%;

-Al km 166,8 Col de Saint-Louis (2a categoria): salita di 4,7 km al 7,4%;

Guarda il Col de Saint-Louis in 3D: la prima difficoltà dei Pirenei

Programmazione tv

Tour 2021, Tappa 14: Carcassonne-Quillan, profilo in 3D

I favoriti

van Aert o alla Alaphilippe che vorranno riprovarci dopo Mattia Cattaneo, desideroso di gloria dopo il 2° posto di Tignes. Visto il finale in discesa e la voglia di andare in fuga, non consideriamo tra i favoriti gli uomini di classifica. È più una tappa per corridori allao allache vorranno riprovarci dopo l'azione sul Mont Ventoux , che ha visto vincere il belga della Jumbo Visma. Non mancheranno altri uomini, però, e speriamo che si inserisca nella fuga anche il nostro, desideroso di gloria dopo il 2° posto di Tignes.

È una tappa molto strana che potrebbe vedere all'attacco anche corridori alla Colbrelli, Aranburu, Cort Nielsen o Matthews. Insomma, i velocisti da montagna. Inserendosi nella fuga, e tenendo fino al Col de Saint-Louis, possono sperare di dire la loro sul traguardo di Quillan. Un nichelino su Colbrelli ce lo mettiamo e speriamo.

C'è anche la battaglia per la maglia a pois e uno scalatore, che si sia avvantaggiato, potrebbe addirittura finire tutto solo al traguardo. Quintana? Poels? Woods? Occhio però alla discesa e a non rischiare troppo in un finale molto particolare che ti può far perdere tutto quello che hai guadagnato sulla salita.

Van Aert, Alaphilippe ****

Cattaneo, Mollema, Izagirre, Fraile ****

Aranburu, Colbrelli, Latour, Mohoric, Woods, Daniel Martin, Pello Bilbao ***

Asgreen, Teuns, Poels, Ruben Guerreiro, Higuita, Cort Nielsen **

Matthews, Valverde, Pogacar, Vingegaard, Uran, Lutsenko, Quintana *

Approfondimenti e dichiarazioni

Sabato 10 luglio, dalle 12:25 (collegamento tv)

