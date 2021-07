Pogacar. Negli ultimi 30 km della tappa di Le Grand Bornand, lo sloveno ha messo in chiaro le Bum bum. Negli ultimi 30 km della tappa di Le Grand Bornand, lo sloveno ha messo in chiaro le gerarchie di questo Tour , dando distacchi vertiginosi a tutti i suoi rivali. Non è riuscito a vincere la tappa, conquistata da Teuns , ma ha segnato un bel solco. Oggi altra tappa di montagna e l'osservato speciale è sempre lui. O qualcuno riuscirà a spuntarla? Almeno per la vittoria di tappa?

Pogacar indossa la sua 2a maglia gialla: la porterà fino a Parigi?

Il percorso della 9a tappa

Si comincia subito a salire, con la Côte de Domancy (2a categoria) che potrà essere trampolino di lancio per una fuga. Dentro ci saranno sicuramente i corridori a caccia della maglia a pois visto che a centro tappa ci sarà il primo hors catégorie di questa edizione. Dopo il traguardo volante di Praz-sur-Arly, si sale nuovamente verso il Col des Saisies (1a categoria), poi occhio alla discesa. È tutto un continuo di salite e discese con pochi tratti in pianura. Poi, come detto, avremo il Col du Pré, il primo hors catégorie di questo Tour. 12,6 km al 7,7%, chi scollina per primo si prende i 20 punti. C'è poco tempo per riflettere perché si fa subito il Cormet de Roselend (2a categoria) che vedrà sicuramente qualche attacco da lontano per tentare il successo di tappa. Dopo lo scollinamento, infatti, ci sarà un lungo tratto di discesa di 18,9 km che potrebbe favorire qualche azione, con uno o più corridori indaffarati ad approcciare l'ultima salita di Tignes con un buon margine da amministrare. Poi l'ultima salita: 21 km al 5,6% di pendenza media, con tratti al 9%. Non una salita terribile, ma la giornata sarà sfiancante. Si arriva a quota 2089 metri in cima al GPM. Non finisce qui, perché ci saranno altri 1900 metri da percorrere prima di arrivare nell'abitato di Tignes dove è posto il traguardo.

GPM e altimetrie:

-Al km 11,2 Côte de Domancy (2a categoria): salita di 2,5 km al 9,4%;

-Al km 49,4 Col des Saisies (1a categoria): salita di 9,4 km al 6,2%;

-Al km 80,9 Col du Pré (Hors Catégorie): salita di 12,6 km al 7,7%;

-Al km 93,3 Cormet de Roselend (2a categoria): salita di 5,7 km al 6,5%;

-Al km 143 Montée de Tignes (1a categoria): salita di 21 km al 5,6%;

Si va oltre i 2000 metri: guarda il GPM di Tignes in 3D

Programmazione tv

Tour 2021, tappa 9: Cluses-Tignes, il percorso in 3D

I favoriti

Vedendo quello che ha combinato nell'ultima tappa, Tadej Pogacar è il favorito numero per il successo di questa frazione. Sarebbe un modo come un altro per chiudere i giochi già dopo la prima settimana. Difficile vedere degli avversari credibili di Pogacar in salita, al momento, anche se potranno provarci Uran, Gaudu e Carapaz.

Qualcuno riproverà un'azione in fuga, nella speranza di accumulare un vantaggio sufficiente da poter amministrare sulla salita di Tignes. Ci riproverà Woods, magari in coppia con Daniel Martin, ci riproverà Poels. Così come Quintana, Cattaneo, Simon Yates e anche Miguel Ángel López ormai uscito di classifica.

Salite, dislivello e poi discesa finale. Percorsi che si sposano anche alle caratteristiche di certi tipi di corridori. Uno su tutti, Pello Bilbao anche se il basco - essendo 10° nella generale - sarà marcatissimo. Un altro nome che ci viene in mente è quello di Nibali che è perfetto su questi tipi di percorsi. Nibali che è a caccia di un successo che lo sblocchi: il siciliano non vince dal 27 luglio 2019, proprio da queste parti.

Pogacar *****

Gaudu, Vingegaard, Uran, Carapaz ****

Kelderman, O'Connor, Kuss, Quintana, Woods ***

Simon Yates, Guillaume Martin, Cattaneo, Enric Mas, Poels, Pello Bilbao **

Nibali, Mollema, Alahilippe, van Aert, Lutsenko, Higuita, Hamilton *

Approfondimenti e dichiarazioni

Domenica 4 luglio, dalle 13:00 (collegamento tv)

