Merlier e Cavendish, qualcuno cerca già riscatto dopo le prime delusioni di questo inizio di Tour. Il favorito è proprio Cannonball che vuole Dopo la cronometro di Laval, vinta da Pogacar , che ha scombinato la classifica, tappa mediamente facile prima del week end molto ostico. Tappa dedicata ai velocisti e, dopo i successi di, qualcuno cerca già riscatto dopo le prime delusioni di questo inizio di Tour. Il favorito è proprio Cannonball che vuole avvicinarsi ancora a Merckx per numero di vittorie alla Grande Boucle.

Il percorso della 6a tappa

Terza occasione per i velocisti e la conformazione della tappa non dà grossi spazi per tentavi di fuga. La prima parte vede qualche sali e scendi, ma nulla di troppo impegnativo. Dopo 70 km arriva il primo e unico GPM di giornata, con la Côte de Saint-Aignan che dà però un solo punto a disposizione. Dopo 104 km ci sarà invece il traguardo volante di Luçay-le-Mâle, antipasto di ciò che accadrà Châteauroux. Finale che favorirà, appunto, lo sprint con gli ultimi 1,6 km piuttosto semplici che non dovrebbero regalarci nuovi imprevisti.

GPM e altimetrie:

-Al km 72,6 Côte de Saint-Aignan (4a categoria): salita di 2,2 km al 2,6%;

Tour 2021, tappa 6: Tours-Châteauroux, percorso in 3D

I favoriti

Cavendish o Merlier? Sono loro due ad aver vinto le prime due volate di questo Tour e combatteranno ancora per cercare il bis. C'è da dire che in casa Alpecin Fenix c'è la doppia carta da giocare, con il team belga che vuole provare a vincere anche con Philipsen che aveva proprio combattuto con Cavendish a Fougères. Sono ancora tante le occasioni per i velocisti, ma Cavendish - dopo essersi sbloccato - ha fiutato il sangue e crede di poter vincere ancora e ancora ( ? Sono loro due ad aver vinto le prime due volate di questo Tour e combatteranno ancora per cercare il bis. C'è da dire che in casa Alpecin Fenix c'è la doppia carta da giocare, con il team belga che vuole provare a vincere anche conche aveva proprio combattuto con Cavendish a Fougères. Sono ancora tante le occasioni per i velocisti, ma Cavendish - dopo essersi sbloccato - ha fiutato il sangue e crede di poter vincere ancora e ancora ( anche nell'ottica del record di Merckx ).

Un gradino sotto, invece, Démare che non è nemmeno riuscito a fare la volata nell'ultima tappa utile. Chiaro segnale, che il francese non è ancora in condizione. Ci riproverà Wout van Aert che, dopo il flop della cronometro, ora ci si dedicherà alle volate di gruppo. Occhio però a Bouhanni che, invece, si è sempre piazzato negli ultimi giorni, lanciando dei buoni segnali. Mai dimenticare, poi, la presenza di Peter Sagan.

Cavendish, Merlier *****

Démare, Bouhanni, van Aert, Sagan ****

Matthews, Colbrelli, Philipsen ***

Coquard, Laporte, Mads Pedersen **

Bol, Greipel, Danny van Poppel, Stuyven, Cort-Nielsen, Walscheid *

