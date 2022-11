GP di Abu Dhabi chiude una stagione che vede trionfare Max Verstappen e la Red Bull. Il campione del mondo scatta dalla Sergio Perez (2° in griglia) e Charles Leclerc (3°) a pari punti prima del via dell’ultimo Gran Premio. Cala il sipario sulla 73ª edizione del campionato di Formula 1. Ilchiude una stagione che vede trionfare. Il campione del mondo scatta dalla pole position e punta alla serie record di 15 vittorie in una singola annata; ma dietro è battaglia aperta per il secondo posto in classifica piloti , con(2° in griglia) e(3°) a pari punti prima del via dell’ultimo Gran Premio. Ferrari che dalla seconda fila cercherà di difendersi dalla Mercedes alle loro spalle in classifica costruttori, oltre che nello schieramento di partenza sul circuito di Yas Marina.

Sebastian Vettel, così come probabilmente questo appuntamento potrebbe segnare l’ultima gara nella massima serie automobilistica di Sarà anche l’ultimo ballo in Formula 1 del quattro volte iridato, così come probabilmente questo appuntamento potrebbe segnare l’ultima gara nella massima serie automobilistica di Daniel Ricciardo Mick Schumacher e Nicholas Latifi.

Ad

La partenza del GP di Abu Dhabi è in programma alle ore 14, di seguito la DIRETTA SCRITTA con tutti gli aggiornamenti in tempo reale per scoprire chi sarà l’ultimo vincitore del 2022 in Formula 1.

GP Abu Dhabi Leclerc secondo nel Mondiale se... tutte le combinazioni 2 ORE FA

Verstappen: "Dopo GP Brasile, mia famiglia minacciata. È inaccettabile!"

GP Abu Dhabi: il live-blogging della gara

Leclerc e le voci su Binotto: "Rumors a cui non do peso"

La griglia di partenza del GP Abu Dhabi

1° VERSTAPPEN (RED BULL)

2° PEREZ (RED BULL)

3° LECLERC (FERRARI)

4° SAINZ (FERRARI)

5° HAMILTON (MERCEDES)

6° RUSSELL (MERCEDES)

7° NORRIS (MCLAREN)

8° OCON (ALPINE)

9° VETTEL (ASTON MARTIN)

10° ALONSO (ALPINE)

11° TSUNODA (ALPHA TAURI)

12° SCHUMACHER (HAAS)

13° RICCIARDO (MCLAREN)*

14° STROLL (ASTON MARTIN)

15° ZHOU (ALFA ROMEO)

16° MAGNUSSEN (HAAS)

17° GASLY (ALPHA TAURI)

18° BOTTAS (ALFA ROMEO)

19° ALBON (WILLIAMS)

20° LATIFI (WILLIAMS)

*penalizzato di 3 posizioni in griglia di partenza per incidente con Magnussen durante il precedente GP

L'ultimo ballo di Vettel

Quella in scena a Yas Marina sarà l'ultima gara in carriera per Sebastian Vettel, che ha annunciato il ritiro dalle corse per dedicare più tempo alla famiglia e ad altre attività. Campione del mondo dal 2009 al 2013, il 35enne tedesco ha segnato un'epoca della Formula 1, tra i più vincenti di sempre con 53 successi e 122 podi su 299 Gran Premi. Tutti i piloti del Circus renderanno omaggio all'ex Red Bull e Ferrari in occasione dell'ultimo GP della stagione.

Vettel, 14 anni di soprannomi alle monoposto: da Gina a Bond Girls

GP Abu Dhabi Leclerc: "Passo avanti del team, puntiamo al 2° posto in classifica" 2 ORE FA