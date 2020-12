Va in archivio l'Autumn Nations Cup con l'Italia che affronterà il Galles nella “finale” 5°/6° posto. Gli uomini di Franco Smith sognano una vittoria di grande livello per rilanciarsi in vista del 2021, dove si spera di vedere i frutti di queste settimane di lavoro. Nella competizione che ha sostituito i Test Match autunnali, l'Italia ha chiuso al 3° posto del proprio girone dopo le sconfitte contro Francia e Scozia e la vittoria (a tavolino) con le Fiji.