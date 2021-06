Ci siamo, l’attesa è finita: si parte con Wimbledon , il torneo di tennis più prestigioso e tra gli appuntamenti più amati da tutti gli appassionati di sport. La fibrillazione è tanta, anche perché Wimbledon è stato l’unico Slam che non si è disputato l’anno scorso a causa della pandemia: l’ultima partita sulla storica erba inglese resta l’incredibile finale tra Djokovic e Federer nel 2019, con la vittoria del serbo 13-12 al quinto set. Il torneo si chiuderà domenica 11 luglio con la finale maschile. Sabato 13, invece, è in programma l'ultimo atto del torneo femminile. Entrambe le partite sono previste con capienza massima di pubblico sul Centrale. Domenica 4, come di consueto, non si gioca per rispetto del Middle Sunday: è l'ultima volta che lo Slam londinese rispetta questa tradizione. Dal 2022, infatti, si giocherà anche nella prima domenica. I detentori sono Novak Djokovic e Simona Halep, assente per infortunio.

12:32 - Si comincia alle 13

L'inizio dei match è previsto per le ore 13 italiane. Non piove molto e non sono previste precipitazioni abbondanti per il pomeriggio, ma una pioggerellina insistente, al momento, non consente di giocare.

12:15 - 5 italiani ma anche il debutto di Djokovic

Abbiamo aspettato due anni, dovremo aspettare ancora un po'. La pioggia - non una novità a Londra - rallenta il programma del primo turno che è molto fitto. In attesa che si possa partire ecco le dichiarazioni della vigilia di Djokovic che alle 14:30 scenderà in campo sul Centrale, con o senza pioggia (lì c'è il tetto). Per il serbo, a caccia del record di 20 Slam di Federer e Nadal, all'esordio c'è il britannico Jack Draper.

Djokovic: "Draper? Non lo conosco, ho chiesto a Sinner"

12:00 LIVE DAY 1 - Piove a Londra, il programma di oggi

Prima giornata dei Championships e cinque italiani in campo: sono Sinner, Seppi, Travaglia, Cecchinato e Fognini. Da non perdere l'esordio di Djokovic, Murray-Basilashvili e Stephens-Kvitova. Interessante anche Tsitsipas-Tiafoe.

Gli italiani in tabellone

Main draw maschile: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Andreas Seppi e Marco Cecchinato.

Main draw femminile: Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan.

Wimbledon in TV

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis, con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go anche sui propri dispositivi mobili.

Live-streaming affidato a SkyGo

Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

