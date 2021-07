Ci siamo, l’attesa è finita: si parte con Wimbledon , il torneo di tennis più prestigioso e tra gli appuntamenti più amati da tutti gli appassionati di sport. La fibrillazione è tanta, anche perché Wimbledon è stato l’unico Slam che non si è disputato l’anno scorso a causa della pandemia: l’ultima partita sulla storica erba inglese resta l’incredibile finale tra Djokovic e Federer nel 2019, con la vittoria del serbo 13-12 al quinto set. Il torneo si chiuderà domenica 11 luglio con la finale maschile. Sabato 13, invece, è in programma l'ultimo atto del torneo femminile. Entrambe le partite sono previste con capienza massima di pubblico sul Centrale. Domenica 4, come di consueto, non si gioca per rispetto del Middle Sunday: è l'ultima volta che lo Slam londinese rispetta questa tradizione. Dal 2022, infatti, si giocherà anche nella prima domenica. I detentori sono Novak Djokovic e Simona Halep, assente per infortunio.

12:31 - I risultati parziali dei match sospesi

Campo 3 - Berrettini-Bedene 3-3: proprio all'ultimo game lo sloveno ha salvato tre palle break.

Campo 17 - Sonego-Duckworth 4-2: il piemontese ha trovato il break attimi prima che la pioggia cominciasse a scendere sull'erba del campo 17.

Campo 12 - Hurkacz-Bublik 3-2

Campo 14 - Ivaska-Thompson 3-2

Campo 18 - Muchova-Pavlyuchenkova 2-2: qui il break della Pavlyuchenkova è stato subito neutralizzato dal controbreak della Muchova.

Campo 2 - Kerber-Sasnovic 1-5: partenza traumatica per la testa di serie numero 25. Rischio upset?

Campo 16 - Linette-Badosa 2-4

Campo 15 - Ostapenko-Tomljanovic 4-2

12:26 - Arriva la pioggia, match sospesi

La pioggia inglese non si è fatta attendere, come da previsioni. Tutti i campi outdoor sono stati coperti da teloni. La speranza è quella di riprendere tra mezz'ora, quando il cielo si potrebbe schiarire e fornire una finestra per concludere almeno questi primi match.

12:09 - Sinner rinuncia a Tokyo

In mattinata è arrivata la notizia improvvisa: Jannik Sinner non parteciperà ai Giochi Olimpici di Tokyo. L'altoatesino si prenderà un periodo di stop per migliorare il suo tennis, dopo diverse delusioni (Roland Garros e Wimbledon in primis). QUI LA NOTIZIA

12:04 - Tanti big match dal femminile: Muchova-Pavlyuchenkova e Badosa

Il campo 18 ospita un big match tra la finalista del Roland Garros, Anastasia Pavlyuchenkova, e la testa di serie numero 19 Karolina Muchova. I precedenti recitano un secco 2-0 in favore di Pavlyuchenkova, che ha sconfitto la Muchova su cemento e terra battuta. Le due tenniste tuttavia non si sono mai sfidate sull'erba. Potrebbe questo fattore essere un turning point del confronto? La vincente del match sfiderà Paula Badosa, impegnata proprio ora sul campo 16 contro la Linette.

12:00 - Tutto pronto per Sonego-Duckworth

Il 26enne torinese incrocia l'australiano - numero 91 del ranking - per la prima volta in carriera. Sonego ha battuto Pedro Sousa 6-2 7-5 6-0 al primo turno. Al secondo ha rimontato il colombiano Daniel Galan 4-6 6-3 7-6(3) 6-1. Duckworth ha eliminato Radu Albot 6-4 6-4 6-1 al primo round, per poi sconfiggere Sam Querrey in quattro set 7-5 6-7 6-3 6-2. SEGUI LA DIRETTA SCRITTA

11:56 - A mezzogiorno Berrettini-Bedene

Oggi il nostro Matteo Berrettini proverà a passare il terzo turno per sognare un posto tra i grandi. Sulla sua strada ritrova Aljaz Bedene, vecchio avversario su erba londinese. I precedenti infatti, ci dicono che Berrettini è in vantaggio per 2-1 sullo sloveno. L'ultimo confronto risale a due anni fa, proprio l'ultima edizione di Wimbledon, quando Berrettini sconfisse lo sloveno al primo turno in rimonta: 3-6 6-3 6-2 7-6 il risultato in favore del romano. SEGUI LA DIRETTA SCRITTA

11:51 - Preoccupazione meteo

Le previsioni meteo promettono pioggia per gran parte della giornata. Alcuni big match sui campi outdoor, come quelli che vedono protagonisti gli italiani, partiranno il prima possibile alle 12.00. SI cerca di scongiurare ogni possibile ritardo sulla tabella di marcia.

11:45 - Il programma del Day 6

Buongiorno e benvenuti a un'altra giornata di grande tennis a Wimbledon. Eurosport vi offrirà come sempre una copertura totale della giornata: Day 6 che apre i match di terzo turno: si parte subito con Berrettini e Sonego, ultimi due italiani rimasti sul tabellone londinese. E' anche la giornata di Federer- che giocherà sul Centrale - e di Zverev, impegnato sul campo 2. Nel femminile subito un big match tra Muchova e Pavlyuchenkova.

Gli italiani in tabellone

Main draw maschile: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Andreas Seppi e Marco Cecchinato.

Main draw femminile: Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan.

