Bundesliga, la 34a giornata in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e news

Dopo quasi due mesi di stop per la pandemia da Coronavirus, è ripartito il campionato tedesco. Ecco date, orari e calendario della 34a giornata della Bundesliga.

Il Bayern Monaco ha vinto il titolo, il Dortmund è sicuro di un piazzamento in Champions. Ora la battaglia sulle ultime due piazze utili per accedere alla fase a gironi della prossima stagione: in corsa RB Lipsia, Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach.

Bundesliga: dove vederla in tv e in Live-Streaming

La Bundesliga sarà trasmessa da Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto di tutti i match principali.

Il programma della 34a giornata

Borussia Dortmund-Hoffenheim - Segui la DIRETTA SCRITTA Sabato 27 giugno, 15:30

Bayer Leverkusen-Mainz - Segui la DIRETTA SCRITTA Sabato 27 giugno, 15:30

Borussia Mönchengladbach-Hertha Berlino - Segui la DIRETTA SCRITTA Sabato 27 giugno, 15:30

Wolfsburg-Bayern Monaco - Segui la DIRETTA SCRITTA Sabato 27 giugno, 15:30

Eintracht Francoforte-Paderborn - Segui la DIRETTA SCRITTA Sabato 27 giugno, 15:30

Werder Brema-Colonia - Segui la DIRETTA SCRITTA Sabato 27 giugno, 15:30

Friburgo-Schalke 04 - Segui la DIRETTA SCRITTA Sabato 27 giugno, 15:30

Augsburg-RB Lipsia - Segui la DIRETTA SCRITTA Sabato 27 giugno, 15:30

Union Berlino-Fortuna Düsseldorf - Segui la DIRETTA SCRITTA Sabato 27 giugno, 15:30

Il campionato si concluderà entro il 30 giugno: come riferito da Christian Seifert, CEO della Lega calcio tedesca, la Bundesliga avrà il suo epilogo nel weekend del 27-28 giugno, con due turni infrasettimanali. La finale di Coppa di Germania si giocherà a porte chiuse sabato 4 luglio all'Olympiastadion di Berlino con la sfida Bayer Leverkusen-Bayern Monaco.

