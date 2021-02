Milan-Inter: derby della Madonnina atto quarto. Quello che andrà in scena domenica pomeriggio alle 15:00, con diretta dallo stadio San Siro e visibile su DAZN, sarà una vera e propria sfida scudetto. L'Inter ci arriva dopo una settimana di lavoro che ha fatto seguito al primo posto conquistato con il 3-1 sulla Lazio. Antonio Conte non dovrebbe avere particolari dubbi di formazione con Christian Eriksen ormai inserito nel lotto dei titolari. Dall'altra parte, Pioli, ha messo insieme un pareggio nelle ultime due uscite tra Spezia e Stella Rossa: due avversarie non invincibili. Il secondo posto è conservato, ma l'esame è di quelli importanti. Non ci sarà Bennacer: al suo posto Tonali. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove seguire il match.