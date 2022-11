Circus. Sarà weekend di festa per Max Verstappen e la Red Bull, Ultime qualifiche della stagione di Formula 1. Si scende in pista sull’ormai tradizionale scenario del circuito Yas Marina, sede del GP Abu Dhabi, che per l’undicesima volta ospita l’appuntamento finale del. Sarà weekend di festa per Max Verstappen e la Red Bull, vincitori del Mondiale , ma è ancora battaglia aperta tra Leclerc e Perez per il secondo posto nella classifica piloti , oltre che tra Ferrari e Mercedes per il piazzamento d’onore tra i costruttori. Sarà anche l’ultimo GP della carriera per il fuoriclasse tedesco Sebastian Vettel , così come saluteranno per il momento la Formula 1 anche Mick Schumacher e Nicholas Latifi.

Le qualifiche del GP Abu Dhabi scattano a partire dalle ore 15, di seguito la DIRETTA SCRITTA con tutti gli aggiornamenti in tempo reale per scoprire chi conquisterà l’ultima pole position dell’anno.

Il live-blogging delle qualifiche del GP Abu Dhabi

14.26 - NON CI SARANNO PENALITÀ PER LEWIS HAMILTON. È arrivata la decisione dei commissari in merito a quanto successo durante le prove libere, quando l'inglese sette volte campione del mondo ha superato in regime di bandiera rossa le due Haas.

14.20 - Questo GP sarà ricordato anche come l'ultimo della carriera per Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo dal 2010 al 2013. L'ex pilota Red Bull e Ferrari saluta il Circus dall'alto delle sue 53 vittorie e 122 podi in Formula 1. Da Mick Schumacher ad Alonso, molti piloti hanno deciso di dare un tributo al fuoriclasse tedesco.

14.10 - Settimana tumultuosa in casa Ferrari , tra le voci di un possibile addio di Binotto dal 2023 e di un cambio alla guida del team, poi smentite da Maranello . La scuderia del Cavallino rampante si presenta all'appuntamento con l'obiettivo di difendersi da un'arrembante Mercedes per il secondo posto nella classifica costruttori, così come Leclerc punta a chiudere in gara davanti a Perez per chiudere il Mondiale alle spalle del campione Verstappen.

14.00 - Amiche ed amici di Eurosport, un saluto e benvenuti alla DIRETTA SCRITTA delle qualifiche del GP Abu Dhabi di Formula 1. Siamo giunti all'ultimo appuntamento della stagione.

I risultati delle prove libere

Red Bull e Mercedes le più veloci, con una Ferrari invece in ombra sul circuito di Yas Marina. Queste le prime impressioni riscontrate nelle tre sessioni di prove libere del GP Abu Dhabi. Nelle FP3 del sabato Red Bull davanti a tutti (1° Perez e 2° Verstappen), a seguire Lewis Hamilton che però è a rischio penalità per aver superato le Haas in regime di bandiera rossa. Per la scuderia di Maranello soltanto sesto Leclerc e settimo Sainz, entrambi alle spalle della McLaren di Lando Norris.

