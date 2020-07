Da 0 a 10, il Pagellone della 35a giornata di Serie A: Ibra show, Juve senz'anima, Inter sciupona

I rossoneri continuano nella loro rincorsa al quinto posto, anche se la Roma non molla. Juventus rimontata a Udine e ancora poco convincente. Il Genoa vince una partita chiave, l'Atalanta é stanca. Inter troppo sprecona, la SPAL non sta difendendo il suo onore.

Voto 10...al Milan e a Zlatan Ibrahimovic

Un'altra vittoria, in emergenza e con diversi infortunati in corso d'opera. Il Milan non molla e guidato dal suo leader tecnico e morale Zlatan Ibrahimovic (magnifica doppietta) regola anche il Sassuolo e continua l'inseguimento al quinto posto. A poche ore dall'ufficialità del rinnovo di Pioli, i rossoneri hanno confermato di aver intrapreso la strada giusta e di credere nelle idee del proprio tecnico. Ora contro l'Atalanta, senza alcune pedine fondamentali, una nuova prova della verità. ll Diavolo proverà a sorprendere ancora.

Serie A Scudetto rimandato: a Udine la Juventus è sconfitta nel finale da Fofana; è 2-1 Udinese DA 13 ORE

LEGGI ANCHE: Il report di Sassuolo-Milan 1-2 I Le pagelle di Sassuolo-Milan 1-2: Ibrahimovic mortifero, Çalhanoglu assistman

Play Icon WATCH Pioli resta al Milan: "Sono felice, era quello che volevo! Ora finiamo bene la stagione" 00:00:42

Voto 9...alla Roma, che vuole il quinto posto

Sei gol a Ferrara, l'ultimo siglato da una super prodezza di Nicolò Zaniolo, perfetto per smorzare le polemiche dei giorni scorsi. Un chiaro segnale di continuità, dopo l'ottimo secondo tempo contro l'Inter e il quinto risultato utile consecutivo (quattro vittorie e un pareggio).La Roma mantiene il quinto posto, con due soli punti di vantaggio sul Milan e dimostra di aver la testa giusta per preparare al meglio l'Europa League di agosto. Avanti così.

LEGGI ANCHE: Il report di SPAL-Roma 1-6 I Le pagelle di SPAL-Roma 1-6: Bruno Peres attaccante aggiunto, Zaniolo zittisce tutti

Voto 8...alla reazione della Lazio

Non era facile. Dopo la sconfitta con la Juventus, dopo aver subito un gol poco prima dello scadere del primo tempo. Invece la Lazio nella ripresa ha trovato la forza di reagire, ha messo sotto il Cagliari e grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Immobile (siamo a quota 31 gol) è tornata alla vittoria. Almeno il quarto posto è blindato, ma le possibilità di superare Inter e Atalanta e di chiudere seconda ci sono. Brava la squadra di Inzaghi a rialzarsi dopo un lungo periodo complicato.

LEGGI ANCHE: Il report di Lazio-Cagliari 2-1 I Le pagelle di Lazio-Cagliari 2-1: Cragno super, Immobile si riscatta

Scarpa d'Oro 2019/20, Immobile a soli 3 gol da Lewandowski

Giocatore Gol/Punti Squadra 1. Robert LEWANDOWSKI 34 (68) Bayern Monaco** 2. Ciro IMMOBILE 31 (62) Lazio 2. Cristiano RONALDO 30 (60) Juventus 4. Timo WERNER 28 (56) RB Lipsia** 5. Lionel MESSI 25 (50) Barcellona** 5. Erling HAALAND 29 (50)* Dortmund/Salisburgo**

Voto 7...al Genoa che vince il derby e mantiene il suo vantaggio

L'eroe di giornata si chiama Lukas Lerager e viene dalla Danimarca. Sua la rete da tre punti che ha ridato il derby al Genoa e che ha permesso alla formazione di Nicola di mantenere il vantaggio sul Lecce, a sua volta vittorioso sul Brescia. Un successo vitale e che dà la possibilità al Grifone di avere un bonus (un passo falso) a disposizione in almeno una delle prossime tre giornate. Respiro profondo.

LEGGI ANCHE: Il report di Sampdoria-Genoa 1-2 I Le pagelle di Sampdoria-Genoa 1-2: Lerager uomo della provvidenza, male Bereszynski

Lerager, Criscito - Sampdoria-Genoa - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 6...all'Atalanta, stanca ma vincente

Il fiato è corto e diversi perni stanno iniziando a far intravedere la spia della riserva accesa. L'Atalanta, senza brillare, ha battuto il Genoa grazie alla rete del solito subentrante Muriel e si è portata al secondo posto in classifica. Gasperini vuole mantenere la posizione fino alla fine: Milan, Parma e Inter sono gli ultimi ostacoli che separano la stanca Dea da un piazzamento mai raggiunto.

LEGGI ANCHE: Il report di Atalanta-Bologna 1-0 I Le pagelle di Atalanta-Bologna 1-0: Muriel una sentenza, ma Bologna che non sfigura

Play Icon WATCH Atalanta, Gasperini: "Mihajlovic? Cose di campo... Ogni gara è importante in vista della Champions" 00:00:53

Voto 5...agli sprechi dell'Inter e di Lukaku

19 tiri totali, nove nello specchio, due pali, nessun gol e uno 0-0 che sa di ennesima chance sprecata. Ad Antonio Conte, parole sue, non interessa arrivare secondo o terzo, ma se crei così tanto e giochi un calcio così propositivo e corale, è un peccato poi non festeggiare la vittoria. Terracciano ha vissuto una serata di gloria, ma gli attaccanti nerazzurri e in particolare Lukaku hanno davvero gettato al vento diverse possibilità di indirizzare la partita nel verso giusto.

LEGGI ANCHE: Il report di Inter-Fiorentina 0-0 I Le pagelle di Inter-Fiorentina 0-0: Terracciano MVP, male Sanchez. Handanovic fa 475 come Facchetti

Play Icon WATCH Conte: "Il secondo posto è il primo dei perdenti, la storia la scrive chi vince" 00:00:52

Voto 4...a Bourabia, scellerato contro il Milan

Due falli evitabili, in ritardo, fuori luogo. Il secondo su Rebic totalmente gratuito. Mehdii Bourabia, molto apprezzato da De Zerbi, conferma di aver qualche piccolo limite caratteriale sul quale lavorare. La sua espulsione ha condizionato pesantemente la partita del Sassuolo contro il Milan e ha spento, di fatto, ogni velleità europea dei neroverdi.

Voto 3...alla Juventus di Udine, rimontata e senza anima

Doveva essere la partita del nono Scudetto consecutivo, si è trasformata nell'ennesima sconfitta esterna stagionale. La Juventus ancora una volta ha sprecato un match-point, ha palesato problemi nella gestione del vantaggio (sono 18 i punti sprecati una volta sopra nel punteggio in questo campionato, un dato in controtendenza rispetto alle ultime annate) e non è riuscita a trovare quella cattiveria necessaria per chiudere ogni tipo di discorso. Una squadra che fatica ad avere un'anima e ad essere solida, che in Italia vince perché nel complesso troppo superiore alle altre e che alla lunga rischia di pagare un cambio di mentalità inaspettato. Ora la Sampdoria in casa per togliere ogni ragionevole dubbio. Arriverà una prestazione matura?

LEGGI ANCHE: Il report di Udinese-Juve 2-1 I Le pagelle di Udinese-Juventus 2-1: Sema è un treno... Danilo e Alex Sandro due semafori

Play Icon WATCH Sarri: "Fare punti in questa fase è dura per tutti. Lo ripeto da settimane, serve ordine" 00:01:41

Voto 2...all'arbitraggio di Parma-Napoli

Inaccettabile la prestazione dell'arbitro Giua. Non solo per i tre rigori concessi, proprio per la gestione della gara. Parma e Napoli hanno poco da dire a questo campionato ed é una fortuna, perché se la posta in palio fosse stata più alta, sarebbe scoppiato il finimondo.

Le pagelle di Parma-Napoli 2-1: Kulusevski torna decisivo, ingenuo Koulibaly

Voto 1...alla SPAL, che sta chiudendo senza difendere l'onore della maglia

Sei sconfitte di fila e 20 gol subiti. Un 1-6 interno umiliante. Ci sono modi e modi di chiudere un campionato negativo e la SPAL di Gigi Di Biagio sembra aver intrapreso quello più deleterio, dove non c'è più nemmeno il rispetto della maglia. Così fa male.

La disperazione di Vicari, capitano della SPAL Credit Foto Getty Images

Voto 0...alla lite Gasperini-Mihajlovic

Premettendo che sono parole che con lo stadio pieno nemmeno si sentirebbero, non si può che condannare lo spettacolo obrobrioso di cui si sono resi protagonisti i tecnici di Atalanta e Bologna. Ora gli spalti sono deserti, negli audio televisivi entra tutto e certe parole, certi atteggiamenti, certe scenate, per quanto "da campo" andrebbero quantomeno ridotti. Non si può far finta di nulla.

Play Icon WATCH Mihajlovic: "Gasperini pensi alla sua panchina. Il caldo? Ho mangiato mezzo chilo di moscerini" 00:01:29

Champions League Il Lione si prepara per la Juventus: 3-2 al Gent, ma la difesa non convince IERI A 20:57

Play Icon