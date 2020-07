Juventus-Torino in Diretta Tv e Live Streaming: il match della 30a giornata di Serie A sarà trasmesso da Sky Sport (canale 251 del satellite) e da Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

• Diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni di Juventus-Torino

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Longo.

Arbitro: Fabio Maresca, sezione Napoli.

Juventus-Torino: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Juventus-Torino in Diretta Tv e Live Streaming: il match della 30a giornata di Serie A sarà trasmesso da Sky Sport (canale 251 del satellite) e da Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Gli ultimi 5 risultati della Juventus

Genoa-Juventus 1-3 (50' Dybala, 56' Ronaldo, 73' Costa, 76' Pinamonti)

Juventus-Lecce 4-0 (53' Dybala, 62' rig. Ronaldo, 83' Higuain, 85' De Ligt)

Bologna-Juventus 0-2 (23' rig. Ronaldo, 36' Dybala)

Napoli-Juventus 0-0

Juventus-Milan 0-0

Gli ultimi 5 risultati del Torino

Torino-Lazio 2-1 (5' rig. Belotti, 48' Immobile, 72' Parolo)

Cagliari-Torino 4-2 (12' Nandez, 18' Simeone, 46' Nainggolan, 60' Bremer, 65' Belotti, 69' rig. Joao Pedro)

Torino-Udinese 1-0 (16' Belotti)

Torino-Parma 1-1 (15' Nkoulou, 31' Kucka)

Napoli-Torino 2-1 (19' Manolas, 82' Di Lorenzo, 90+1' Edera)

Juventus-Torino: informazioni

30a giornata di Serie A - Tutte le news

Data, orario e luogo: sabato 4 luglio, ore 17:15 | Allianz Stadium, Torino A PORTE CHIUSE

