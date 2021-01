"Non è decisiva”. L'hanno detto in coro i due allenatori, ma sarà sicuramente una partita spartiacque per capire i reali obiettivi di Milan e Juventus. I bianconeri scaleranno la classifica? Il Milan può davvero arrivare in fondo per la lotta allo Scudetto? Questi sono i nodi da sciogliere nel big match della 16a giornata, big match che vedrà però tanti assenti. Nel Milan out Ibrahimovic, Bennacer e Saelemaekers, giusto per fare qualche nome, dall'altra parte non recupera Morata oltre all'assenza "per covid" di Alex Sandro e Cuadrado. Insomma, i due allenatori dovranno studiare qualcosa di nuovo per portare a casa la partita di San Siro. Il Milan vuole allungare la striscia di 27 partite senza sconfitta in Serie A, Cristiano Ronaldo si vuole avvicinare al record di gol di Pelé.