Virtus Segafredo Bologna si presenta al penultimo atto dell'EuroCup, forte di un ruolino di marcia che la vede imbattuta nella competizione (18 vittorie consecutive) e di numeri che danno la misura della bontà della pallacanestro giocata dalle V-Nere. In semifinale, la squadra di coach Djordjevic troverà l'vittoria in Basketball Champions League nel 2019), ma le consentirebbe anche di partecipare alla prossima EuroLega. Secondo il regolamento ECA, infatti, anche la finalista di EuroCup (oltre alla vincitrice) potrebbe giocare l'EL 2021-22 nel caso in cui Valencia non centrasse i Playoffs. Attualmente il club spagnolo è 10°, ma l'8 aprile si giocherà la qualiicazione ai Playoffs nello scontro diretto col TD Systems Baskonia. Il giorno seguente, Bologna potrebbe così affrontare gara-2 con una motivazione in più. Una semifinale europea , dopo un autentico dominio e un percorso netto. Lasi presenta al penultimo atto dell'EuroCup, forte di un ruolino di marcia che la vede imbattuta nella competizione (18 vittorie consecutive) e di numeri che danno la misura della bontà della pallacanestro giocata dalle V-Nere. In semifinale, la squadra di coach Djordjevic troverà l' UNICS Kazan , club che ha già vinto la competizione nel 2010-11 (92-77 in finale contro il Cajasol Siviglia, con le doppie-doppie di Marko Popovic, 18 e 11 assist, e di Maciej Lampe 26+11 rimbalzi) e che vanta una tradizione importante in EuroCup, specie negli ultimi anni (4° posto nel 2018-19). L'accesso alla finale non solo garantirebbe alla Virtus la possibilità di giocarsi un altro trofeo europeo (dopo la), ma le consentirebbe anche di partecipare alla. Secondo il regolamento ECA, infatti, anche la finalista di EuroCup (oltre alla vincitrice) potrebbe giocare l'EL 2021-22 nel caso in cui Valencia non centrasse i Playoffs. Attualmente il club spagnolo è 10°, ma l'8 aprile si giocherà la qualiicazione ai Playoffs nello scontro diretto col TD Systems Baskonia. Il giorno seguente, Bologna potrebbe così affrontare gara-2 con una motivazione in più.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-UNICS KAZAN, A CHE ORA IN CAMPO E DOVE VEDERLA

Gara-1 di questa attesissima serie di semifinale si giocherà martedì 6 aprile 2021 alla Virtus Segafredo Arena, con palla a due prevista alle ore 20:45 italiane. La sfida sarà trasmessa LIVE su Eurosport 2 ed Eurosport Player, con collegamento a partire dalle ore 20:35. Telecronaca di Mario Castelli, commento tecnico di Andrea Meneghin.

Serie A Milos Teodosic sfodera ancora l'assist con passaggio bowling 03/04/2021 A 21:41

Happy birthday, Marco Belinelli! Le giocate più belle con la Virtus Bologna

IL CAMMINO DELL'UNICS KAZAN

La squadra di coach Dimitris Priftis non ha maturato un record immacolato come quello bianconero, ma ha saputo superare avversarie comunque toste e giocare partite importanti. Dopo una Regular Season più complicata del previsto (6-4), complice anche la coriacea resistenza dell'Umana Reyer Venezia, il club russo ha vinto 7 delle ultime 9 gare disputate in EuroCup. Nei quarti di finale, il derby contro il Lokomotiv Kuban Krasnodar si è risolto solamente a gara-3, in un match tirato fino alla fine e deciso al fotofinish da una serie di tiri liberi. Tra le file dell'Unics anche molte vecchie conoscenze della nostra Serie A. John Brown (ex-Brindisi) forma un frontcourt impareggiabile insieme a Okaro White, il quale proprio alla Virtus Bologna iniziò la sua carriera da professionista (2014-15), e Jordan Morgan, anch'egli in Italia nel 2014-15, ma con la maglia della Virtus Roma. Per quanto sia complicato rintracciare una stella assoluta nel roster, Isaiah Canaan, playmaker con alle spalle oltre 230 partite di NBA, è sicuramente il giocatore al quale la difesa bianconera dovrà dedicare moltissime attenzioni (e non inganni lo 0/15 al tiro in gara-3 contro il Lokomotiv). Il backup di Canaan è un'altra vecchia conoscenza del nostro basket, ovvero quel Jordan Theodore campione d'Italia con l'Olimpia Milano nel 2017-18 e MVP della Supercoppa Italiana 2017.

VIRTUS BOLOGNA, UN PERCORSO NETTO E INDISCUTIBILE

Le V-Nere non hanno lasciato nemmeno le briciole alle avversarie. 18 vittorie su 18 partite giocate, miglior squadra per valutazione (106.6), punti segnati (88.4), assist smazzati (24.3), palloni recuperati (8.8) e percentuale reale (53.1 %), seconda invece sia per tiro da 2 punti (59.9%), che da 3 (39.5%). Numeri semplicemente magnifici, che certificano ulteriormente il dominio bianconero in questa EuroCup. Scendendo a livello individuale, emerge chiaramente la trazione serba del motore bolognese: la coppia Teodosic-Markovic occupa 2° e 3° posto nella classifica dei migliori assistmen, rispettivamente con 6.8 e 6.4 di media (dietro solo a Mantas Kalnietis, ex-Olimpia Milano, che però ha già chiuso la sua avventura europea a 7.1 assist a gara). Teodosic è anche il miglior marcatore stagionale (14.1 di media), ma l'attacco della Virtus è talmente completo e variegato che non sorprende affatto trovare 3 bianconeri nelle prime 10 posizioni per percentuale da 2: Tessitori (6° con 69.4%), Weems (8° col 67%), Hunter (10° col 64.5%).

1° turno Regular Season: Lietkabelis Panevezys - Virtus Segafredo Bologna 61-76

2° turno Regular Season: Virtus Segafredo Bologna - Lokomotiv Kuban Krasnodar 85-79 REPORT

HIGHLIGHTS 3° turno Regular Season: MoraBanc Andorra - Virtus Segafredo Bologna 66-82 REPORT

HIGHLIGHTS 4° turno Regular Season: Virtus Segafredo Bologna - AS Monaco 94-85 REPORT

HIGHLIGHTS 5° turno Regular Season: Telenet Giants Anversa - Virtus Segafredo Bologna 76-95 REPORT

HIGHLIGHTS 6° turno Regular Season: Virtus Segafredo Bologna - Lietkabelis Panevezys 82-73 REPORT

HIGHLIGHTS 7° turno Regular Season: Lokomotiv Kuban Krasnodar - Virtus Segafredo Bologna 83-89 REPORT

HIGHLIGHTS 8° turno Regular Season: Virtus Segafredo Bologna - MoraBanc Andorra 92-81 REPORT

HIGHLIGHTS 9° turno Regular Season: AS Monaco - Virtus Segafredo Bologna 68-74 REPORT

HIGHLIGHTS 10° turno Regular Season: Virtus Segafredo Bologna - Telenet Giants Anversa 92-73 REPORT

HIGHLIGHTS 1° turno Top 16: Virtus Segafredo Bologna - Cedevita Olimpija Ljubljana 90-76 REPORT

HIGHLIGHTS 2° turno Top 16: JL Bourg en Bresse - Virtus Segafredo Bologna 87-99 REPORT

HIGHLIGHTS 3° turno Top 16: Virtus Segafredo Bologna - Buducnost VOLI Podgorica 87-65 REPORT

HIGHLIGHTS 4° turno Top 16: Buducnost VOLI Podgorica - Virtus Segafredo Bologna 89-99 REPORT

HIGHLIGHTS 5° turno Top 16: Cedevita Olimpija Ljubljana - Virtus Segafredo Bologna 98-108 OT REPORT

HIGHLIGHTS 6° turno Top 16: Virtus Bologna - JL Bourg en Bresse 83-62 REPORT

HIGHLIGHTS Gara-1 quarti di finale: Virtus Segafredo Bologna - Joventut Badalona 80-75 REPORT

HIGHLIGHTS Gara-2 quarti di finale: Joventut Badalona - Virtus Segafredo Bologna 78-84 REPORT

Highlights: Joventut Badalona-Virtus Bologna 78-84

Serie A Highlights: Dinamo Sassari-Virtus Bologna 77-108 03/04/2021 A 21:32