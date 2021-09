: la Grande Mela si prepara a vivere tre settimane di grande tennis con il fiato sospeso. Dopo il triplice trionfo Novak Djokovic proverà a coronare il sogno del Grande Slam nel torneo a stelle e strisce. Tutte le emozioni del quarto e ultimo Slam dell'anno sui campi di Flushing Meadows a New YorkDopo il triplice trionfo all'Australian Open , al Roland Garros e a Wimbledon proverà a coronare il sogno del Grande Slam nel torneo a stelle e strisce.

19:21 - Martina Trevisan eliminata

Troppo forte Belinda Bencic, è lei a volare al terzo turno secondo pronostico: 6-3 6-1 il verdetto. Affronterà Doi o Pegula.

19:04 - Trevisan in difficoltà

Trevisan è sotto anche nel secondo set: parziale di 6-0 dal 3-3 del primo.

19:01 - Set Opelka

Un buon Musetti, un tie-break che non gli rende onore per quanto fatto nel primo set: 7-6 Opelka, 7 punti a 1. SEGUI LA DIRETTA SCRITTA!

18:51 - Trevisan perde il primo set

Dopo la fatica fatta per agguantare il 3-3, Trevisan commette qualche errore di troppo e cede il primo set 6-3.

18:47 - Aggiornamenti dal femminile

Netto 6-1 della Barty alla Tauson, mentre Swiatek e Badosa sono sotto rispettivamente con Ferro e Gracheva. Raducanu avanti di un set con la Zhang (6-2) così come Sakkari con Siniakova (6-4).

18:41 - Musetti c'è

Quattro palle-break cancellate da Opelka: una nel primo game, tre nel settimo. Musetti c'è e da destra risponde benissimo.

18:40 - Trevisan si porta sul 3-3

Quattro punti consecutivi e contro-break di Trevisan che sfrutta due doppi falli di Bencic e poi è brava a gestire il momento. Con coraggio, Martina.

Martina Trevisan - US Open 2021 Credit Foto Getty Images

18:32 - Trevisan in lotta

Rovescio lungolinea, dritto in controbalzo: due bei vincenti di Trevisan che resta in scia. Bencic avanti 3-2 e servizio in virtù del break ottenuto a freddo nel primo gioco.

18:15 - Musetti affronta Opelka

Lorenzo Musetti ha una montagna da scalare alla sua seconda fatica newyorkese: affronterà Reilly Opelka, statunitense numero 24 del ranking, un gigante di cento chili su 2,11 metri. A Roma finì 6-4 6-4 Opelka. SEGUI LA DIRETTA SCRITTA!

18:05 - Trevisan vs Bencic

L'ultima italiana rimasta nel tabellone femminile è Martina Trevisan che sfida l'oro olimpico Belinda Bencic. Serve un'impresa, non ci sono precedenti. SEGUI IL LIVE SCORING

17:55 LIVE! Comincia il Day 4

Amici di Eurosport buon pomeriggio e benvenuti agli US Open 2021. Si chiudono i match di secondo turno e il programma sarà molto interessante, soprattutto per quanto riguarda gli italiani: dopo un'ora di attesa scendono in campo Trevisan e Musetti rispettivamente contro Bencic e Opelka. A seguire vedremo Berrettini e Seppi, poi anche Sinner. Tra i big Barty, Zverev e Djokovic. Buon divertimento!

