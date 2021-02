10:59 - Pinturault favorito

Alexis Pinturault è il campione mondiale in carica, oltre che argento olimpico a PyeongChang, vincitore per quattro volte della classifica di specialità e di 10 gare di Coppa del Mondo tra supercombinata e combinata. Non può che essere lui il favorito numero 1.

Mondiali Paris, 4° posto di rabbia! L'errore che gli è costato il podio 21 ORE FA

10:54 - Tra pochissimo la combinata maschile

Per ora è tutto dalla gara femminile, tra poco altre emozioni con quella maschile.

10:53 - La classifica

Ricordiamo la classifica: Federica Brignone è in testa, seconda Elena Curtoni a 1 solo centesimo e terza Mikaela Shiffrin a 6 centesimi.

Brignone c'è: è al comando in combinata dopo il Super G

10:52 - Il SuperG è finito

Con l'ungherese naturalizzata israeliana di Noa Szollos (fuori) si chiude la manche di SuperG. Lo slalom ricordiamo che sarà alle 14:10.

10:48 - Buona prova di Wright

Pettorale 33, Isabella Wright è 18esima a 1.33 con una marea di errori. Se raddrizza il tiro, la statunitense si farà alla svelta.

10:45 - I giochi sono fatti

La seconda manche sarà sicuramente ricca di emozioni. Brignone e Curtoni partiranno prima e seconda, Shiffrin come dicevamo ha già praticamente l'oro al collo e bisognerà vedere che cosa combinerà Vlhova con 4 decimi di ritardo. Ma attenzione anche a Gisin, a 26 centesimi, mentre probabilmente Holdener, con 0.97, è fuori dai giochi.

10:42 - Shiffrin spettacolare terza!

Aiuto, Mikaela Shiffrin ha messo il turbo: è terza a 6 centesimi da Brignone. Anche lei fa il pelo al montante del traguardo, arriva, guarda il tempo e non si ferma neanche, già concentratissima sullo slalom. Visti i tempi, se Shiffrin non sbaglia ha già l'oro al collo. Ovviamente noi continuiamo a tifare per Brignone e Curtoni, ma la realtà dei fatti è che una Shiffrin così è difficilmente battibile.

10:40 - Altalenante Vlhova, è sesta

Fatica Petra Vlhova, che a tratti fa linee perfette e velocissime e a tratti va lunga. E' comunque sesta a 40 centesimi, in lizza per le medaglie la slovacca è in prima fila.

10:38 - Arriva il momento clou: tocca a Vlhova

Ci siamo. Arriva il momento della verità. Tocca a Petra Vlhova.

10:34 - Si inserisce anche Lie

Kajsa Lie si inserisce ottima quinta a 32 centesimi. La giovane norvegese, però, non è tanto preparata tra i pali stretti.

10:30 - Scese le prime 20

Le iscritte sono 34, sono scese le prime 20, quindi ne mancano 14. Tra queste ci sono le due superfavorite, Petra Vlhova col 26 e Mikaela Shiffrin col 28. Pettorali alti per loro che non avevano punti per una posizione migliore, ma la gara non è affatto finita!

10:27 - Scende Gagnon

La ritrovata Gagnon conclude la sua prova veloce. E' ottava a 0.68.

10:23 - Non c'è inversione delle 30

In apertura di diretta, abbiamo dimenticato di ricordare che dall'anno scorso le regole di combinata sono cambiate: nello slalom non c'è l'inversione delle 30, ma l'ordine d'arrivo della prova veloce diventa l'ordine di partenza dello slalom. Questo perché gli specialisti dellla velocità, con l'ordine dei 30 invertiti, erano troppo sfavoriti nella prova tecnica dovendosi destreggiare non solo tra i pali stretti, ma anche tra solchi, buche, lastroni e vasche creati da chi scendeva prima di loro, a vantaggio invece degli slalomisti, più abituati a questo genere di insidie e soprattutto avvantaggiati da un pettorale di partenza più basso.

10:21 - Che Curtoni!

Mamma mia che gara di Elena Curtoni!!! Bravissima e in luce verde per tutta la prova, piccola incertezza con un braccio che le rimane incastrato in un palo, e al traguardo è seconda con 1 centesimo soltanto di ritardo!

10:18 - Jasmina Suter che rischio nel finale

La più giovane delle Suter commette errori sparsi, ma nel finale atterra male dal salto, resta in piedi per miracolo e fa il pelo al montante del traguardo. Brivido. è a 67 centesimi da Federica.

10:17 - Gisin un razzo, ma sbaglia: è terza

Buona prova, nonostante tutto, per Michelle Gisin: errori qua e là, lunga di linea in due punti in particolare, ma nella parte alta era velocissima e quindi nel finale perde poco. Arriva terza ed è a solo 0.26 da Brignone. A questo punto, più che Holdener, lei è davvero candidata a un posto sul podio, visto che quest'anno in slalom ha vinto.

10:12 - Siebenhofer velocissima in alto, poi...

Mezzo disastro per Ramona Siebenhofer, che nella parte alta è davanti di tanto (27 centesimi), poi pian piano si perde e arriva al traguardo con 1.07 di ritardo.

10:10 - Che fatica per Johnson, fuori

Stava già faticando Breezy Johnson, che a poche porte dal traguardo sbaglia una curva e salta una porta.

10:08 - Anche Gritsch dietro

Lontanissima Franziska Gritsch, che taglia il traguardo nona a 1.38.

10:05 - Grenier bene nella parte alta, poi si perde

Grenier va bene nella parte alta, poi si perde nella parte centrale e alla fine è quinta a 91 centesimi. Pettorale 10 andato, break pubblicitario.

10:03 - Holdener tra le favorite, ma per ora è dietro

Errore subito al Duca d'Aosta per Wendy Holdener che è comunque una delle favorite. Dovrà recuperare nello slalom, perché è quinta a 97 centesimi.

10:01 - Raedler dietro

Tempo altissimo per Ariane Raedler: l'austriaca è ultima a 1.40.

9:59 - Gara all'attacco per Brignone: prima!

Belle linee di Federica Brignone, sempre in conduzione, un errorino solo sullo Scarpadon e recupera tutto nel finale. E' prima con 16 centesimi di vantaggio su Ledecka.

9:56 - Lontanissima Nufer

Priska nufer fa tanta fatica. Ultima a 1.20. Ora Brignone!

9:55 - Linee strane per Ledecka, ma c'è

Ester Ledecka si conferma specialista del SuperG. Dopo il quarto posto della scorsa settimana, adesso è davanti di 31 centesimi, nonostante qualche linea un po' strana e non proprio "tagliata" sul tracciato".

9:52 - Gauche dietro Bassino

Laure Gauche si piazza alle spalle di Marta Bassino, staccata di 71 centesimi. Vediamo ora Ledecka.

9:50 - Bassino fa ancora fatica nella parte alta

Come nell'altro SuperG, Marta Bassino fa una fatica pazzesca nella parte alkta. Recupera nella parte centrale, ma perde di nuovo nel finale con linee lunghissime e al traguardo ha 43 centesimi di ritardo da Mowinckel.

9:47 - Subito fuori Nadia!

Che disdetta per l'azzurra, che atterra male dal salto su un dosso nella parte alta e salta una porta. Gara già finita. Ma ora Bassino.

9:46 - Mowinckel al traguardo

Il tempo della norvegese è 1:22.58. Ecco il riferimento cronometrico. Ora Delago!

9:45 - Si parte, in pista Mowinckel

La gara è iniziata, in pista la norvegese Mowinckel, ancora alla ricerca della forma migliore.

9:43 - Bel tempo anche oggi

Bella giornata anche oggi, il sole splende e la neve è ben preparata sull'Olympia delle Tofane, pista quasi ghiacciata.

9:40 - Si parte tra poco

Apripista partiti, la gara sta per iniziare.

9:35 - La lista di partenza

Questa la lista di partenza per il SuperG: 1 Mowinckel, 2 Nadia Delago, 3 Bassino, 4 Gauche, 5 Ledecka, 6 Nufer, 7 Brignone, 8 Raedler, 9 Holdener, 10 Grenier, 11 Gritsch, 12 Johnson, 13 Siebenhofer, 14 Roux, 15 Gisin, 16 J. Suter, 17 E. Curtoni, 18 Ignjatovic, 19 Ferk, 20 Gagnon, 26 Vlhova, 28 Shiffrin.

9:30 - Le favorite

Ovviamente le favorite di oggi sono due: Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Posto che entrambe in SuperG stanno andando benissimo (Shiffrin è stata bronzo a Cortina la scorsa settimana) sarà sicuramente lo slalom a fare selezione e sappiamo che queste due hanno una marcia in più tra i pali stretti. Detto questo, anche le azzurre possono dire la loro e si sono allenate per questa gara, perciò godiamocela.

9:25 - Le azzurre in gara

Cominciamo dunque a focalizzarci sulla gara femminile. Dopo il passaggio interlocutorio della discesa con le due esordienti Laura Pirovano e Nicole Delago, oggi tornano in pista le punte di diamante della spedizione azzurra. Saranno in gara Marta Bassino, Federica Brignone, Nadia Delago ed Elena Curtoni, la più polivalente delle atlete azzurre.

9:20 - Il programma di oggi

La scelta degli orari è stata molto sofferta. Soltanto nel tardo pomeriggio di ieri sono stati comunicati gli orari ufficiali. Si inizia con la combinata femminile alle 9:45 (e seconda manche alle 14:10) e si va avanti con quella maschile alle 11:15 (seconda manche alle 15:20). Si inizia con i due SuperG e poi nel pomeriggio gli slalom.

9:15 - Ci si traghetta verso le gare tecniche

I SuperG di combinata di oggi sono le ultime due prove veloci di questo Mondiale. Nei prossimi giorni si pazza alle gare tecniche, con i paralleli, il team event (parallelo di squadra) e poi i gigantio e gli slalom.

9:10 - La giornata delle combinate

Amici di Eurosport buongiorno con una nuova giornata di sci. Oggi è la giornata forse più controversa del calendario. Doveva essere un giorno di riposo, e invece dopo numerosi rinvii sono state programmate le due combinate, gare che quest'anno sono anche state cancellate dal calendario di Coppa del Mondo.

Notizie e approfondimenti

