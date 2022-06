Le 20 squadre che animeranno la Serie A 2022-23 scaldano i motori in vista della nuova stagione. Sta infatti prendendo forma il calendario delle amichevoli estive in vista del prossimo campionato che prenderà il via nel weekend di sabato 13 e domenica 14 agosto, per concludersi domenica 4 giugno 2023. Saranno ben 4 i turni durante il mese di agosto: si giocherà anche nei weekend di domenica 21 e domenica 28, e mercoledì 31 (primo turno infrasettimanale). Il Milan di Stefano Pioli sarà chiamato a difendere il titolo di campione d'Italia. La Lombardia sarà la regione più rappresentata, con ben 5 squadre: Milan, Inter, Atalanta e le neopromosse Cremonese e Monza. Si tratterà di un'annata molto particolare, caratterizzata dal primo Mondiale invernale della storia che andrà in scena in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. Di seguito il calendario (in costante aggiornamento) delle amichevoli che vedranno impegnate le 20 squadre del massimo campionato.