Mikaela Shiffrin proverà ad estendere un dominio che nello slalom iridato dura dal 2013: la statunitense va a caccia del quinto oro di fila tra i rapid gates, una striscia mai vista ai Mondiali di sci alpino, uomini o donne non fa differenza. Solo la pioniera Christl Cranz ha vinto cinque titoli in una specialità (in combinata) ma non consecutivi. Ad Are 2019, Shiffrin vinse davanti a Anna Swenn Larsson e Petra Vlhova.