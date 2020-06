Napoli, il calendario completo: date, orari e programmazione di tutte le partite fino al 2 agosto

Gli azzurri ripartiranno dalla trasferta di Verona: da segnare la gara interna contro la Roma del prossimo 5 luglio e poi quella contro il Milan il 12 luglio, sempre in casa. Si chiude contro Inter e Lazio in piena lotta Scudetto.

La Lega Serie A ha stilato date e orari fino alla quartultima giornata. Si ricomincerà il 23 giugno per il Napoli che scenderà in campo in quel di Verona, poi chiusura da brivido contro Inter e Lazio. Ecco tutte le partite della squadra di Gennaro Gattuso.

27a giornata

-martedì 23 giugno, 19:30 Hellas Verona-Napoli su DAZN

28a giornata

-domenica 28 giugno, 19:30 Napoli-SPAL su Sky

29a giornata

-giovedì 2 luglio, 19:30 Atalanta-Napoli su DAZN

30a giornata

-domenica 5 luglio, 21:45 Napoli-Roma su Sky

31a giornata

-mercoledì 8 luglio, 19:30 Genoa-Napoli su Sky

32a giornata

-domenica 12 luglio, 21:45 Napoli-Milan su Sky

33a giornata

-mercoledì 15 luglio, 19:30 Bologna-Napoli su DAZN

34a giornata

-domenica 19 luglio, 19:30 Napoli-Udinese su Sky

35a giornata

-mercoledì 22 luglio, 19:30 Parma-Napoli su DAZN

36a giornata (25-26 luglio, orari e date da definire)

-Napoli-Sassuolo

37a giornata (28-29 luglio, orari e date da definire)

-Inter-Napoli

38a giornata (1°-2 agosto, orari e date da definire)

-Napoli-Lazio

