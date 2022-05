41 gare divise in 11 discese, 8 supergiganti, 10 giganti, 11 slalom ed 1 parallelo per il femminile, 42 gare per il maschile divise in 14 discese, 7 supergiganti, 10 giganti, 10 slalom e 1 parallelo (più quello a squadre nelle finali di Soldeu). Il Consiglio della FIS ha reso noto in maniera ufficiale il calendario della Coppa del Mondo 2022-2023 e dei Mondiali 2023 di sci alpino. Un totale diper il femminile(più quello a squadre nelle finali di Soldeu).

Si parte sabato 22 ottobre a Sölden, come di consueto, a cui farà seguito l’evento di Zermatt/Cervinia, senza dimenticare ovviamente come di consueto, a cui farà seguito l’evento di Zermatt/Cervinia, senza dimenticare ovviamente le Finali che si terranno a Soldeu (Andorra).

In tutto questo non mancheranno le gare in Italia: dal classico blocco di gare maschili a dicembre in Trentini-Alto Adige, al ritorno del Sestriere dopo tre stagioni di assenza dal circuito di Coppa del Mondo femminile (10-11 dicembre) a Kronplatz (24 gennaio), passando per Cortina d’Ampezzo (da venerdì 20 a domenica 22 gennaio). La pausa per i Mondiali di Courchevel/Meribel invece sarà fissata dal 6 al 19 febbraio 2023.

CALENDARIO 2022-2023 SCI ALPINO FEMMINILE

Sab. 22/10/22 – GS Soelden (Aut)

Sab. 05/11/22 – DH Zermatt/Cervinia (Svi-Ita)

Dom. 06/11/22 – DH Zermatt/Cervinia (Svi-Ita)

Sab. 12/11/22 – PAR Lech/Zuers (Aut)

Sab. 19/11/22 – SL Levi (Fin)

Dom. 20/11/22 – SL Levi (Fin)

Sab. 26/11/22 – GS Killington (Usa)

Dom. 27/11/22 – SL Killington (Usa)

Ven. 02/12/22 – DH Lake Louise (Can)

Sab. 03/12/22 – DH Lake Louise (Can)

Dom. 04/12/22 – SG Lake Louise (Can)

Sab. 10/12/22 – GS Sestriere (Ita)

Dom. 11/12/22 – SL Sestriere (Ita)

Ven. 16/12/22 – DH St. Moritz (Svi)

Sab. 17/12/22 – DH St. Moritz (Svi)

Don. 18/12/22 – SG St. Moritz (Svi)

Mer. 28/12/22 – GS Semmering (Aut)

Gio. 29/12/22 – SL Semmering (Aut)

Mer. 04/01/23 – SL Zagabria (Cro)

Gio. 05/01/23 – SL Zagabria (Cro)

Sab. 07/01/23 – GS Kranjska Gora (Slo)

Dom. 08/01/23 – SL Kranjska (Slo)

Mar. 10/01/23 – SL Flachau (Aut)

Sab. 14/01/22 – DH St. Anton (Aut)

Dom. 15/01/23 – SG St. Anton (Aut)

Ven. 20/01/23 – SG Cortina (Ita)

Sab. 21/01/23 – DH Cortina (Ita)

Dom. 22/01/23 – SG Cortina (Ita)

Mar. 24/01/23 – GS Kronplatz (Ita)

Sab. 28/01/23 – SL Spindleruv Mlyn (Cze)

Dom. 29/02/22 – DH Spindleruv Mlyn (Cze)

Dal 06/02/23 al 19/02/23 – Mondiali Meribel (Fra)

Sab. 25/02/23 – DH Crans Montabna (Svi)

Dom. 26/02/23 – DH Crans Montana (Svi)

Sab. 04/03/23 – DH Kvitfjell (Nor)

Dom. 05/03/23 – SG Kvitfjell (Nor)

Sab. 10/03/23 – GS Are (Sve)

Dom. 11/03/23 – SL Are (Sve)

Mer. 15/03/23 – DH Soldeu (And)

Gio. 16/03/23 – SG Soldeu (And)

Ven. 17/03/23 – Team parallel Soldeu (And)

Sab. 18/03/23 – SL Soldeu (And)

Dom. 19/03/23 – GS Soldeu (And)

CALENDARIO SCI ALPINO 2022-2023 MASCHILE

Dom. 23/10/22 – GS Soelden (Aut)

Sab. 29/10/22 – DH Zermatt/Cervinia (Svi/Ita)

Dom. 30/10/22 – DH Zermatt/Cervinia (Svi/Ita)

Dom. 13/11/22 – PAR Lech (Aut)

Sab. 26/11/22 – DH Lake Louise (Can)

Dom. 27/11/22 – SG Lake Louise (Can)

Ven. 02/12/22 – SG Beaver Creek (USA)

Sab. 03/12/22 – DH Beaver Creek (USA)

Dom. 04/12/22 – DH Beaver Creek (USA)

Sab. 10/12/22 – GS Val d’Isère (Fra)

Dom. 11/12/22 – SL Val d’Isère (Fra)

Ven. 16/12/22 – SG Val Gardena (Ita)

Sab. 17/12/22 – DH Val Gardena (Ita)

Dom. 18/12/22 – GS Alta Badia (Ita)

Lun. 19/12/22 – GS Alta Badia (Ita)

Gio. 22/12/22 – SL Madonna di Campiglio (Ita)

Mer. 28/12/22 – DH Bormio (Ita)

Gio. 29/12/22 – SG Bormio (Ita)

Mer. 04/01/23 – SL Garmisch – Partenkirchen (Ger)

Ven. 07/01/23 – GS Adelboden (Svi)

Sab. 08/01/23 – SL Adelboden (Svi)

Ven. 13/01/23 – SG Wengen (Svi)

Sab. 14/01/23 – DH Wengen (Svi)

Dom. 15/01/23 – SL Wengen (Svi)

Ven. 20/01/23 – DH Kitzbuehel (Aut)

Sab. 21/01/23 – DH Kitzbuehel (Aut)

Dom. 22/01/23 – SL Kitzbuehel (Aut)

Mar. 24/01/23 – SL Schladming (Aut)

Sab. 28/01/23 – DH Garmisch – Partenkirchen (Ger)

Dom. 29/01/23 – GS Garmisch – Partenkirchen (Ger)

Sab. 04/02/23 – SL Chamonix (Fra)

Dal 06/02/23 al 19/02/23 – Mondiali Courchevel (Fra)

Sab. 25/02/23 – GS Palisades Tahoe (USA)

Dom. 26/02/23 – SL Palisades Tahoe (USA)

Ven. 03/03/23 – SG Aspen (USA)

Sab. 04/03/23 – DH Aspen (USA)

Dom. 05/03/23 – DH Aspen (USA)

Sab. 11/03/23 – GS Kranjska Gora (Slo)

Dom. 12/03/23 – GS Kranjska Gora (Slo)

Mer. 15/03/23 – DH Soldeu (And)

Gio. 16/03/23 – SG Soldeu (And)

Ven. 17/03/23 – Team parallel Soldeu (And)

Sab. 18/03/23 – GS Soldeu (And)

Dom. 19/03/23 – SL Soldeu (And)

